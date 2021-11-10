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"Переходит рамки приличия": Захарова ответила на обвинения Варшавы
10 ноября 2021, 12:55 • 115 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обвинения польских властей в адрес нашей страны из-за миграционного кризиса "переходят все рамки приличия".
Обвинения польских властей в адрес России переходят все рамки приличия и здравого смысла и являются ложью, заявила Мария Захарова, комментируя миграционный кризис в Европе.
Как отметила дипломат в эфире "Соловьёв Live", миграционный кризис является не отдельным событием, а очередной и не последней волной миграции.
"Удивительно, конечно, то, что мы слышим из Варшавы", - заметила она, добавив, что причины кризиса кроются в дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке странами НАТО.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что ответственность за урегулирование миграционного кризиса на польско-белорусской границе несёт Запад.
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