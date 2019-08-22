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"Перехитрил и заработал": Трамп рассказал, как Путин "надул" Обаму с Крымом
22 августа 2019, 20:09 • 159 • Политика
Трамп выразил желание вернуть Россию в G8 и рассказал, как Путин "полностью перехитрил" Обаму и ещё и заработал на этом.
Глава России Владимир Путин полностью перехитрил президента США Барака Обаму и заработал на этом, а тот из мести выгнал Россию из "Большой восьмерки". Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возвращении Крыма в Россию.
По мнению главы Белого дома, Обама поступил очень глупо, изгнав Россию из G8. На всех саммитах G7 всё равно говорят только о России. Но это довольно странно - обсуждать Россию без самой России, считает президент США.
В комментариях поправили президента США. Путин не "перехитрил и заработал", а вернул Крым в родную гавань. Тем не менее в целом ответ Трампа журналистам CNN многим понравился.
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