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"Перехитрил и заработал": Трамп рассказал, как Путин "надул" Обаму с Крымом

22 августа 2019, 20:09  •  159 • Политика
Трамп выразил желание вернуть Россию в G8 и рассказал, как Путин "полностью перехитрил" Обаму и ещё и заработал на этом.
Глава России Владимир Путин полностью перехитрил президента США Барака Обаму и заработал на этом, а тот из мести выгнал Россию из "Большой восьмерки". Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возвращении Крыма в Россию.
По мнению главы Белого дома, Обама поступил очень глупо, изгнав Россию из G8. На всех саммитах G7 всё равно говорят только о России. Но это довольно странно - обсуждать Россию без самой России, считает президент США.
"Путин перехитрил Обаму, полностью перехитрил и заработал на этом. Обама расстроился и прогнал Россию из "Восьмерки". Всё это достаточно глупо в том смысле, что все саммиты "Семерки" все равно про Россию", - сказал Трамп в интервью CNN.
В комментариях поправили президента США. Путин не "перехитрил и заработал", а вернул Крым в родную гавань. Тем не менее в целом ответ Трампа журналистам CNN многим понравился.
"Ответ все равно засчитан!" - комментирует tg-канал "Выпускайте кракена".

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