"Перехитрил и заработал": Трамп рассказал, как Путин "надул" Обаму с Крымом

Глава России Владимир Путин полностью перехитрил президента США Барака Обаму и заработал на этом, а тот из мести выгнал Россию из "Большой восьмерки". Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возвращении Крыма в Россию.

По мнению главы Белого дома, Обама поступил очень глупо, изгнав Россию из G8. На всех саммитах G7 всё равно говорят только о России. Но это довольно странно - обсуждать Россию без самой России, считает президент США.

"Путин перехитрил Обаму, полностью перехитрил и заработал на этом. Обама расстроился и прогнал Россию из "Восьмерки". Всё это достаточно глупо в том смысле, что все саммиты "Семерки" все равно про Россию", - сказал Трамп в интервью CNN.

В комментариях поправили президента США. Путин не "перехитрил и заработал", а вернул Крым в родную гавань. Тем не менее в целом ответ Трампа журналистам CNN многим понравился.