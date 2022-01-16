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"Переговоры века" внесли раскол в НАТО? WSJ узнала, что происходило за кулисами

16 января 2022, 16:15  •  228 • Политика
Газета The Wall Street Journal сообщила, что предложения американской стороны на переговорах с Россией вызвали неудовольствие европейских союзников.
Журналисты WSJ узнали о реакции ряда представителей Североатлантического альянса на прошедшие переговоры по линии Россия - НАТО. В частности, некоторых представителей блока не устроила позиция американских переговорщиков. Так, говорится в публикации издания, мнения относительно предложений для России разделились.
По информации автора статьи Джеймса Марсона, европейские союзники узнали о некоторых деталях встречи только из СМИ. Речь идёт, к примеру, об идее взаимного сокращения масштабов военных учений.
"За кулисами некоторые союзники оказались обеспокоены несколькими идеями, выдвинутыми американскими официальными лицами на переговорах", - уточнил журналист.
Хотя, поспешил успокоить тревожащихся генсек НАТО Йенс Столтенберг, на переговорах не выдвигалось предложений. Шла речь об идеях, заверил он, добавив, что конкретику с союзниками будут обсуждать позднее.
Тем временем информация, изложенная WSJ о действиях НАТО, вызвала недоумение иностранных пользователей. Комментаторы заявили, что, судя по имеющимся данным, военный блок ведёт себя "по-детски". К тому же, добавил один из пользователей, идея дать статус члена НАТО Украине вряд ли найдёт широкую поддержку.
Напомним, что в минувшую среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия - НАТО. В СМИ не исключали, что это может стать "переговорами века".
На встрече замглавы МИД Александр Грушко "честно, прямо, без попыток обходить углы" указал, что дальнейшее ухудшение ситуации в отношениях России и Запада может привести к самым непредсказуемым и тяжёлым последствиям для европейской безопасности.

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