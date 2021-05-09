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"Переговоры в тупике": Германия может остаться без вакцины "Спутник V"
09 мая 2021, 16:20 • 180 • Политика
Переговоры между Германией и Россией по поставкам "Спутника V" зашли в тупик, утверждает Bild. Дополнительные палки в колёса ставит Европейское агентство лекарственных средств, добавляет издание.
Германия может остаться без русской вакцины от коронавируса "Спутник V", так как переговоры о её приобретении зашли в тупик. Об этом пишет крупнейшая немецкая газета Bild со ссылкой на источники в Минздраве Германии.
Уточняется, что информация поступила от членов рабочей группы, которая была создана для проведения переговоров с производителями вакцин от коронавируса. Причины, по которым ситуация зашла в тупик, не сообщаются. Официальных заявлений Минздрава Германии по этому поводу пока не было.
Ещё одна причина, мешающая Германии получить доступ к русской вакцине, это Европейское агентство лекарственных средств. Ведомство всё ещё никак не может одобрить "Спутник V" из-за повышенных требований. При этом с регистрацией вакцины AstraZeneca, которая, как выяснилось, может вызывать тромбоз, у европейского регулятора никаких задержек не возникло.
Напомним, что канцлер Германии Ангела Меркель высказывала заинтересованность в русской вакцине. Тем более что европейские фармкомпании не смогли обеспечить необходимые объёмы поставок своих вакцин.
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