Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Четыре боевых корабля России чудом не угодили в ловушку Японии
Отказ от газа из России обернётся "сюрпризом": Польшу предупредили из ...
Вакцина надежна как автомат Калашникова: Путин повторил, и на Западе началась па...
Русские стали резкими: Симоньян о небывалой команде "Фас!"
Главная / Политика

"Переговоры в тупике": Германия может остаться без вакцины "Спутник V"

09 мая 2021, 16:20  •  180 • Политика
Переговоры между Германией и Россией по поставкам "Спутника V" зашли в тупик, утверждает Bild. Дополнительные палки в колёса ставит Европейское агентство лекарственных средств, добавляет издание.
Германия может остаться без русской вакцины от коронавируса "Спутник V", так как переговоры о её приобретении зашли в тупик. Об этом пишет крупнейшая немецкая газета Bild со ссылкой на источники в Минздраве Германии.
Уточняется, что информация поступила от членов рабочей группы, которая была создана для проведения переговоров с производителями вакцин от коронавируса. Причины, по которым ситуация зашла в тупик, не сообщаются. Официальных заявлений Минздрава Германии по этому поводу пока не было.
Ещё одна причина, мешающая Германии получить доступ к русской вакцине, это Европейское агентство лекарственных средств. Ведомство всё ещё никак не может одобрить "Спутник V" из-за повышенных требований. При этом с регистрацией вакцины AstraZeneca, которая, как выяснилось, может вызывать тромбоз, у европейского регулятора никаких задержек не возникло.
Напомним, что канцлер Германии Ангела Меркель высказывала заинтересованность в русской вакцине. Тем более что европейские фармкомпании не смогли обеспечить необходимые объёмы поставок своих вакцин.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



180
Источник
Похожие новости
09 мая 2021, 01:40
Русские стали резкими: Симоньян о небывалой команде "Фас!"
09 мая 2021, 01:40
США нанесли "удар в спину" Украине
09 мая 2021, 01:40
G7 вновь подтвердили легендарную шутку КВН о Путине: "А Володька..."
09 мая 2021, 07:10
Сатановский дал честный прогноз: "От Америки мало что останется"
09 мая 2021, 10:50
Гозман оскорбил День Победы: "Спектакль омерзителен"
09 мая 2021, 05:20
Михаил Хазин заявил о крайне опасной ситуации в мире
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 мая 2021, 17:25
Лидеры G7 угрожали русским и прокололись на единственном фото
03 мая 2021, 07:10
Украинец получил приговор за лайки в «Одноклассниках»
07 мая 2021, 14:50
Четыре боевых корабля России чудом не угодили в ловушку Японии
04 мая 2021, 03:20
"Народ звереет": Сатановский призвал Запад не доводить русских
05 мая 2021, 06:50
Украина собирается официально оформить выход из минских соглашений. Что будет дальше?
09 мая 2021, 01:40
G7 вновь подтвердили легендарную шутку КВН о Путине: "А Володька..."
05 мая 2021, 09:35
Неожиданный поворот на встрече G7: Министры полтора часа обсуждали Россию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.