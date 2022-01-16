"Переговоры результатов не дали, но…": Посол России Антонов - о будущем контактов с США и НАТО

Посол Анатолий Антонов заявил, что переговоры между Россией, США и НАТО пока не дали конкретного результата. Решение о продолжении диалога будет принято после письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на предложения Москвы.

Подводить итоги переговоров между представителями России, США и НАТО пока рано, многое зависит от ответов на предложения Москвы. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в интервью, которое он дал американскому журналу Newsweek.

Дипломат уточнил, что Москва ожидает от Вашингтона и Брюсселя письменных ответов на представленные проекты соглашений. В зависимости от этих ответов власти России примут решение о целесообразности дальнейших переговоров.

Надо признать, что состоявшиеся на прошлой неделе дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата,

- заметил Анатолий Антонов в интервью.

Он обратил внимание, что после распада СССР ситуация, сложившаяся с безопасностью в Европе, резко ухудшилась. Пять волн расширения НАТО привели к тому, что подразделения альянса подошли вплотную к границам России.

В результате кратно повысятся риски эскалации и прямого военного столкновения в регионе и за его пределами. Всё имеет свои пределы. Мы, по сути, на краю пропасти,

- предупредил дипломат.