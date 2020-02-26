Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Тимати ультраправый, Егор Крид – лютый неонаци": Американского рэпера...
«На крайний случай»: почему глава СНБО Украины заявил о возможности построения «...
Владимир Путин: Дубинкой просто так никто не молотит
Словесный расстрел украинцев и Лукашенко: Михеев жёстко "напомнил" о г...
Главная / Политика

"Переговоры продолжаются": Новым премьером Украины может стать политик из 90-х

26 февраля 2020, 12:54  •  60 • Политика
Сергей Тигипко может вернуться в политику и стать новым премьер-министром Украины. СМИ этой страны сообщили, что президент Владимир Зеленский рассматривает его кандидатуру на должность главы кабмина. Указано, что "переговоры продолжаются".
Сергею Тигипко 60 лет. Украинцам он хорошо известен. В 1992 году Тигипко основал Приватбанк. Вместе с ним это сделали Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. В 1997-1999 годах Тигипко был вице-премьером Украины, а позднее занимал посты министра экономики, главы Нацбанка, первого министра социальной политики и снова вице-премьера.
О том, что Сергей Тигипко может стать вторым лицом государства, сообщило издание Kyiv Post. СМИ сослалось на три анонимных источника в украинском правительстве.
"Источники не уполномочены говорить с прессой о возможном назначении, поскольку переговоры с Тигипко всё ещё продолжаются", - написало издание.
Пресс-секретарь офиса Зеленского Юлия Мендель эту информацию не прокомментировала.
На Украине действует закон о люстрации. Согласно ему, Тигипко не имеет права занимать госдолжности высокого уровня, так как раньше являлся членом правительства эпохи правления Виктора Януковича.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



60
Источник
Похожие новости
25 февраля 2020, 20:39
"Это не забота о правах человека": Лавров объяснил невозможность заключения мира с террористами в Идлибе
25 февраля 2020, 17:24
Крашенинников опроверг планы о поправках в преамбулу Конституции
25 февраля 2020, 20:39
"Здесь невозможно". Мишустину стало стыдно - он честно рассказал об эмоциях
26 февраля 2020, 10:54
Сурков займется политикой, но пока не определился с местом работы
25 февраля 2020, 20:39
Белоруссия и Россия договорились по компенсации за грязную нефть
25 февраля 2020, 21:54
"Считайте, что вопрос решен". Чем закончилась поездка Мишустина в Курганскую область
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 февраля 2020, 03:09
"Их теперь будут сотни": В Сети рассказали об опасности освобождения Россие...
26 февраля 2020, 03:09
"Ещё никогда Штирлиц не был так близок к провалу": В Германии провели русск...
26 февраля 2020, 03:09
Словесный расстрел украинцев и Лукашенко: Михеев жёстко "напомнил" о грехах...
26 февраля 2020, 06:24
ЗРПК «Панцирь-С1»: туляки вышли за пределы реальности
26 февраля 2020, 03:09
Маршал Язов дал совет Путину за три месяца до смерти: "Без резких движений"
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 февраля 2020, 19:09
Россия не повелась на блеф Эрдогана и выпустила "гусей"
20 февраля 2020, 07:24
"Не позволим героизировать пособников Третьего рейха": Переименование проспектов в Киеве обернулось судом
23 февраля 2020, 15:24
Россия запустила секретную установку. Помог «единорог Чубайса»
23 февраля 2020, 19:39
«Этих заключённых стараются не выпускать по УДО»: как живут приговорённые к смерти, которым удалось выйти на свободу
23 февраля 2020, 03:39
День защитника Отечества празднуют 23 февраля только в 4-х республиках бывшего СССР
25 февраля 2020, 04:24
"Героически сдали Крым": Украинский фильм взорвал Сеть
23 февраля 2020, 19:54
Крым - русский. Доказано в Гааге
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.