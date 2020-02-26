"Переговоры продолжаются": Новым премьером Украины может стать политик из 90-х

Сергею Тигипко 60 лет. Украинцам он хорошо известен. В 1992 году Тигипко основал Приватбанк. Вместе с ним это сделали Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. В 1997-1999 годах Тигипко был вице-премьером Украины, а позднее занимал посты министра экономики, главы Нацбанка, первого министра социальной политики и снова вице-премьера.

О том, что Сергей Тигипко может стать вторым лицом государства, сообщило издание Kyiv Post. СМИ сослалось на три анонимных источника в украинском правительстве.

"Источники не уполномочены говорить с прессой о возможном назначении, поскольку переговоры с Тигипко всё ещё продолжаются", - написало издание.

Пресс-секретарь офиса Зеленского Юлия Мендель эту информацию не прокомментировала.

На Украине действует закон о люстрации. Согласно ему, Тигипко не имеет права занимать госдолжности высокого уровня, так как раньше являлся членом правительства эпохи правления Виктора Януковича.