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"Переговоры продолжаются": Новым премьером Украины может стать политик из 90-х
26 февраля 2020, 12:54 • 60 • Политика
Сергей Тигипко может вернуться в политику и стать новым премьер-министром Украины. СМИ этой страны сообщили, что президент Владимир Зеленский рассматривает его кандидатуру на должность главы кабмина. Указано, что "переговоры продолжаются".
Сергею Тигипко 60 лет. Украинцам он хорошо известен. В 1992 году Тигипко основал Приватбанк. Вместе с ним это сделали Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. В 1997-1999 годах Тигипко был вице-премьером Украины, а позднее занимал посты министра экономики, главы Нацбанка, первого министра социальной политики и снова вице-премьера.
О том, что Сергей Тигипко может стать вторым лицом государства, сообщило издание Kyiv Post. СМИ сослалось на три анонимных источника в украинском правительстве.
"Источники не уполномочены говорить с прессой о возможном назначении, поскольку переговоры с Тигипко всё ещё продолжаются", - написало издание.
Пресс-секретарь офиса Зеленского Юлия Мендель эту информацию не прокомментировала.
На Украине действует закон о люстрации. Согласно ему, Тигипко не имеет права занимать госдолжности высокого уровня, так как раньше являлся членом правительства эпохи правления Виктора Януковича.
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