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"Передаю всем привет": Путин сообщил о здоровье Мишустина

06 мая 2020, 18:10  •  42 • Политика
Владимир Путин сообщил о здоровье премьера, который сейчас лечится от коронавируса. "Передаю всем привет от Михаила Мишустина", - такими словами президент начал совещание.
Президент России Владимир Путин начал совещание по коронавирусу со слов о премьер-министре Михаиле Мишустине, который сейчас борется с COVID-19.
Первым делом президент передал привет от министра всем присутствующим на совещании.
"Передаю всем привет от Михаила Мишустина", - сказал он.
Путин отметил, что премьер идёт на поправку.
"Не без температуры, конечно... Мы с ним на связи каждый день", - сказал он.
Напомним, что сегодня Михаил Мишустин впервые за эпидемию пропустит доклад у Владимира Путина.
Накануне пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков рассказал о том, что самочувствие премьер-министра Михаила Мишустина, у которого выявили коронавирус, нормальное. Он проходит лечение в одной из государственных клиник страны.
По его словам, Михаил Владимирович проходит плановое лечение. Врачи используют препараты, которые рекомендованы Минздравом пациентам "для лечения данного заболевания", отметил Беляков.
Он также добавил, что Мишустин активно контактирует с коллегами, но по телефону.

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