"Передайте Макрону. Лично!": Украинский эксперт бьёт тревогу из-за русской "морской блокады"

Украинский эксперт бьёт тревогу из-за якобы рассекреченных планов России по установлению "морской блокады" Украины. "Распечатайте и передайте Макрону. Лично!" - призвал он власти.

Глава украинского Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко обратил внимание на артиллерийские учения, которые Россия проведёт в Чёрном и Азовском морях с 13 по 19 февраля. В связи с этим Москва перекроет часть акватории для гражданских судов.

Клименко считает, что это не что иное, как блокада украинских портов.

Это очень похоже на подготовку к чему-то вроде "морской блокады" украинских портов. Никаких коридоров для прохода торговых судов не предусмотрено. Такого за последние 8 лет не было,

- пишет он в Facebook.

Глава института выложил карту, где красным цветом обозначены закрытые для судоходства зоны. Он предложил распечатать эту карту и передать президенту Франции Эммануэлю Макрону, который на днях встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Желающим можно распечатать и отправить господину Макрону. Лично,

- подчеркнул он.

Отметим, что в прошлом году Украина провела целый ряд военно-морских учений совместно с силами НАТО в водах Чёрного и Азовских морей. Москва уже неоднократно заявляла, что постоянное присутствие в Черноморском регионе судов враждебного военного альянса создаёт угрозу для национальной безопасности России.