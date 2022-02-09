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"Передайте Макрону. Лично!": Украинский эксперт бьёт тревогу из-за русской "морской блокады"

09 февраля 2022, 21:30  •  141 • Политика
Украинский эксперт бьёт тревогу из-за якобы рассекреченных планов России по установлению "морской блокады" Украины. "Распечатайте и передайте Макрону. Лично!" - призвал он власти.
Глава украинского Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко обратил внимание на артиллерийские учения, которые Россия проведёт в Чёрном и Азовском морях с 13 по 19 февраля. В связи с этим Москва перекроет часть акватории для гражданских судов.
Клименко считает, что это не что иное, как блокада украинских портов.
Это очень похоже на подготовку к чему-то вроде "морской блокады" украинских портов. Никаких коридоров для прохода торговых судов не предусмотрено. Такого за последние 8 лет не было,
- пишет он в Facebook.
Глава института выложил карту, где красным цветом обозначены закрытые для судоходства зоны. Он предложил распечатать эту карту и передать президенту Франции Эммануэлю Макрону, который на днях встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Желающим можно распечатать и отправить господину Макрону. Лично,
- подчеркнул он.
Отметим, что в прошлом году Украина провела целый ряд военно-морских учений совместно с силами НАТО в водах Чёрного и Азовских морей. Москва уже неоднократно заявляла, что постоянное присутствие в Черноморском регионе судов враждебного военного альянса создаёт угрозу для национальной безопасности России.

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