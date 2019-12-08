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"Передам рубль": Адвокат студента ВШЭ признался в финансировании ВСУ
08 декабря 2019, 14:39 • 167 • Политика
Адвокат осуждённого студента ВШЭ за экстремизм Егора Жукова Илья Новиков внезапно на своей странице в соцсети признался в том, что финансирует ВСУ. Он написал, что передаст "рубль", который получит за защиту Егора, в поддержку украинской армии "и ещё 99999 от себя".
Накануне либеральная общественность рьяно обсудила приговор, который суд вынес по делу студента ВШЭ Егора Жукова. Молодого человека признали виновным в том, что он "совершил публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети Интернет".
Однако приговор, несмотря на то что статья касается экстремизма, оказался довольно мягким: Жукову дали условный срок, три года.
Теперь масла в огонь подлил его адвокат Илья Новиков, который не постеснялся и на своей странице в соцсети Facebook признался в том, что финансирует ВСУ.
"В отличие от Егора, сам я как раз верю в эффективность насилия, - отметил юрист, а после добавил, что "тот рубль", что он получит за защиту Жукова, передаст "на поддержку ЗСУ".
"И ещё 99999 от себя, потому что как раз 6 декабря - их праздник", - добавил адвокат.
Фото: скриншот facebook/Ilya.S.Novikov
Под постом не все поняли, что такое ЗСУ, и попросили уточнить. В ответ пользователи сообщили: Вооружённые силы Украины - Збройні сили України.
Фото: скриншот facebook/Ilya.S.Novikov
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