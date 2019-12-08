Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Генпрокурор не является человеком Зеленского
Повсюду «боевики Путина»: Что на самом деле стоит за шпионскими скандалами в Евр...
"Ни на чём не настаиваю, ничего не прошу": Скромный Лукашенко объяснил...
Госдеп США проинспектировал Молдову
Главная / Политика

"Передам рубль": Адвокат студента ВШЭ признался в финансировании ВСУ

08 декабря 2019, 14:39  •  167 • Политика
Адвокат осуждённого студента ВШЭ за экстремизм Егора Жукова Илья Новиков внезапно на своей странице в соцсети признался в том, что финансирует ВСУ. Он написал, что передаст "рубль", который получит за защиту Егора, в поддержку украинской армии "и ещё 99999 от себя".
Накануне либеральная общественность рьяно обсудила приговор, который суд вынес по делу студента ВШЭ Егора Жукова. Молодого человека признали виновным в том, что он "совершил публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети Интернет".
Однако приговор, несмотря на то что статья касается экстремизма, оказался довольно мягким: Жукову дали условный срок, три года.
Теперь масла в огонь подлил его адвокат Илья Новиков, который не постеснялся и на своей странице в соцсети Facebook признался в том, что финансирует ВСУ.
"В отличие от Егора, сам я как раз верю в эффективность насилия, - отметил юрист, а после добавил, что "тот рубль", что он получит за защиту Жукова, передаст "на поддержку ЗСУ".
"И ещё 99999 от себя, потому что как раз 6 декабря - их праздник", - добавил адвокат.
Фото: скриншот facebook/Ilya.S.Novikov
Под постом не все поняли, что такое ЗСУ, и попросили уточнить. В ответ пользователи сообщили: Вооружённые силы Украины - Збройні сили України.
Фото: скриншот facebook/Ilya.S.Novikov

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



167
Источник
Похожие новости
07 декабря 2019, 19:09
Полчаса на Меркель, потом Макрон. О Зеленском молчок: Стал известен поминутный график Путина в Париже
08 декабря 2019, 14:39
"Ни на чём не настаиваю, ничего не прошу": Скромный Лукашенко объяснил, чего ждёт от Путина
08 декабря 2019, 14:39
"Ждите, тем интересней будет итог": Козак о переговорах Путина и Лукашенко
08 декабря 2019, 14:39
План Зеленского сработает? СНБО Украины определился со сценарием реинтеграции Донбасса
08 декабря 2019, 11:24
"Каждый может отказаться, но…": Киев заманил украинцев в "газовую рулетку" - экс-пиарщик "Нафтогаза"
07 декабря 2019, 19:09
"Хочу результат": Зеленский заявил о своём плане для донбасской границы
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 декабря 2019, 05:54
В Госдуме ответили на резкое заявление Авакова об отношениях РФ и Украины
03 декабря 2019, 17:39
Аваков попал в ловушку "путинского дзюдо": В Сети объяснили просчёт Украины
07 декабря 2019, 22:24
"Керченская провокация, сухопутный вариант": Пользователи предсказали финал "марша достоинства" в Крым
07 декабря 2019, 19:09
"Затопчут и в навоз вгонят?" Не тут-то было! Сатановский о российских "нежданчиках" для Запада
06 декабря 2019, 07:24
Виноваты свои же? Взрыв на позициях ВСУ унёс жизни четырёх украинских военных - СМИ
03 декабря 2019, 17:39
Желавший развала России "рассекретил" заявление "нормандской четвёрки", а Зеленский готовится к большой торговле
01 декабря 2019, 23:24
"Летали за деньгами прямо в Монако": Появилась информация, кто "оплачивал банкет" на Майдане - источник
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.