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"Перечисляют какую-то ерунду": Политолог разоблачил новость об отказе России "вывести войска" с Украины
19 декабря 2019, 04:09 • 66 • В мире
Политолог Александр Сосновский помог разоблачить фейковую новость популярного немецкого издания Bild. Недавно там появился материал, посвященный итогам нормандского саммита, - статью "То, о чём не смогли договориться в Париже". Немецкое издание утверждает, что Россия нарушила Минские соглашения и "отказалась вывести свои войска". Сосновский напомнил, что на самом деле у этого конфликта только две стороны - ЛДНР и Украина.
Политолог Александр Сосновский помог разоблачить "новость" о том, что Россия отказывается вывести свои войска с Украины. Недавно материал по итогам саммита в формате "нормандской четверки" выпустил Bild. Там говорится, что Россия нарушает Минские соглашения.
"Поразительно, как на Западе умеют стряпать фейковые новости, хотя обвиняют, конечно, они в этом в первую очередь Россию. Вот состоялся саммит в Париже. И буквально через несколько часов немецкая газета Bild (ну, конечно, это такая жёлтенькая газета, если не сказать точнее, - жёлтая газета) вдруг публикует большую статью "То, о чём не смогли договориться в Париже", - прокомментировал Сосновский порталу "Русская весна".
При этом Сосновский напомнил, что Российская Федерация - не сторона в конфликте на востоке Украины. "В нЁм участвуют только ЛДНР и Украина", - отметил политолог. А немецкие журналисты "перечисляют какую-то ерунду", не имеющую отношения к делу, считает Сосновский. Но Bild - самая читаемая газета Германии. Скорее всего, читатели примут заявления в статье за чистую монету.
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