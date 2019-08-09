"Перебрали горилки с салом": Украинский флаг в Крыму нашли только на фотографии

Советник председателя Херсонской обладминистрации Богдан Ковалев выложил в своем Фейсбуке пост, к которому он приложил фотографии украинского флага. Чиновник уверяет, будто бы снимки сделаны в крымском Судаке, где стяг якобы подняли некие местные патриоты Украины.

Однако в соцсетях над такими заявлениями посмеялись. По версии многих комментаторов, даже в случае, если это правда, то флаг был поднят на очень короткое время - мол, сфотографировались да от греха свернули подальше.

Пользователь Твиттера @VanillaVanill напомнила, что в Севастополе есть памятник писателю Тарасу Шевченко, который никто и не думает сносить - в отличие от того, как это делают с памятниками на Украине. Люди могут беспрепятственно приносить к изваянию цветы: "Учитесь", - добавляет она.

"Снимем, кто-то явно (перебрал. - прим. ред.) горилки с салом - отрезвим", - предупредил в свою очередь "патриотов Украины" Alex Mineos, передают РИА Новости.