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"Перебрали горилки с салом": Украинский флаг в Крыму нашли только на фотографии

09 августа 2019, 20:09  •  60 • Политика
На Украине заявили, что в Крыму местные патриоты подняли жовто-блакитный флаг. Однако найти его удалось только на фотографиях, что породило в соцсетях волну насмешек: "Перебрали горилки с салом".
Советник председателя Херсонской обладминистрации Богдан Ковалев выложил в своем Фейсбуке пост, к которому он приложил фотографии украинского флага. Чиновник уверяет, будто бы снимки сделаны в крымском Судаке, где стяг якобы подняли некие местные патриоты Украины.
Однако в соцсетях над такими заявлениями посмеялись. По версии многих комментаторов, даже в случае, если это правда, то флаг был поднят на очень короткое время - мол, сфотографировались да от греха свернули подальше.
Пользователь Твиттера @VanillaVanill напомнила, что в Севастополе есть памятник писателю Тарасу Шевченко, который никто и не думает сносить - в отличие от того, как это делают с памятниками на Украине. Люди могут беспрепятственно приносить к изваянию цветы: "Учитесь", - добавляет она.
"Снимем, кто-то явно (перебрал. - прим. ред.) горилки с салом - отрезвим", - предупредил в свою очередь "патриотов Украины" Alex Mineos, передают РИА Новости.

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