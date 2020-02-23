"Пентагон спустил в унитаз примерно 715 млн "зелёных": В Сети отреагировали на потерю США оружия для Сирии

Telegram-канал "Выпускайте Кракена!" опубликовал любопытное мнение о том, как в США распорядились закупленным для союзников в Сирии оружием.

"Пентагон спустил в унитаз примерно 715 млн "зелёных" - более четырёх тысяч единиц оружия, которое Штаты поставляли своим союзникам в Сирии, были героически потеряны, а часть из них вовсе заржавела", - написали авторы.

Они сделали вывод: такое случается, когда армия, позиционирующая себя как сильнейшая в мире, не может даже как надо хранить своё "лучшее в мире" оружие.

Скриншот: Telegram/Выпускайте Кракена!

Информацию канал взял из статьи издания Military Times, которое ссылается на отчёт генерального инспектора Пентагона. В материале сказано, что оружие стоимостью 715 миллионов долларов, которое Соединённые Штаты в 2017-2018 годах поставляли своим сирийским союзникам, "могло быть потеряно или украдено".

Теоретически это оружие должно было служить делу борьбы с боевиками "Исламского государства"*. На практике более четырёх тысяч единиц гранатомётов, пулемётов и прочего хранилось в таких условиях, что пришло в негодность. Пострадали даже металлические транспортировочные контейнеры. Не исключили авторы статьи и того, что часть вооружения кто-то украл. В отчёте Пентагона не сказано, кто именно это мог сделать.

* Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.