"Пентагон почесал репу и...": Баранец о "проливном дожде американской брехни"

Сегодня на сайте полиции Херсонской области появилась информация, что на территории военного полигона, где проходили совместные учения с американскими инструкторами, произошёл несчастный случай: якобы артиллерийский снаряд попал в бункер, где находились восемь американских военных. Все они будто бы погибли.

Но позже глава полиции заявил, что это фейк, а сайт взломали.

Однако замять историю не удалось - она вызвала много вопросов. Например, могли ли сами американцы велеть убрать информацию с сайта? И что американские инструкторы в таком количестве делают в Херсоне?

На оба вопроса мы попросили ответить военного обозревателя "КП", полковника в отставке Виктора Баранца.

Он напомнил, что отрекаться от фактов гибели своих военнослужащих, особенно за границей – привычное дело для США:

В данном случае то, что сделан демарш, что сделан шаг назад, что стали отступать от этой информации, это всё очень по-американски. Уж чего не любят американцы, так это сообщать о гибели своих военнослужащих, тем более за пределами США. Уже дело дошло до того, что недавно Трамп наехал на Пентагон, сказал: "Когда же вы перестанете врать американскому народу, где гибнут наши парни?" И тут же Пентагон почесал репу и вывалил информацию, которую долго держал в секрете.

Что касается присутствия американцев на Украине, то это общеизвестный факт, по словам Баранца, "примерно как то, что сегодня среда":

Действительно, сейчас на Украине проводятся учения украинских ВВС, в которых участвуют инструкторы. Это факт. Как остаётся фактом и то, что в составе украинской армии работают не десятки, а сотни инструкторов. Начиная от полигона Яворово и заканчивая передовой на ДНР - ЛНР, где они присутствуют.

Эксперт пояснил, что американцы присутствуют в регионе по разным причинам: одни ведут разведку местности и картографии, привязывают свои карты к местности, другие выполняют функции инструкторов-снайперов, третьи обучают снаряжению противотанкового комплекса и так далее.