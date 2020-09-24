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"Пентагон почесал репу и...": Баранец о "проливном дожде американской брехни"

24 сентября 2020, 21:50  •  104 • В мире
Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец прокомментировал слухи о том, что в бункере в Херсонской области погибли восемь американских солдат. Он напомнил, что Россия сейчас находится под "проливным дождём американской брехни". При этом эксперт уточнил, что недавно Трамп потребовал от Пентагона перестать скрывать факты гибели военнослужащих. После чего "Пентагон почесал репу" и вывалил всю правду.
Сегодня на сайте полиции Херсонской области появилась информация, что на территории военного полигона, где проходили совместные учения с американскими инструкторами, произошёл несчастный случай: якобы артиллерийский снаряд попал в бункер, где находились восемь американских военных. Все они будто бы погибли.
Но позже глава полиции заявил, что это фейк, а сайт взломали.
Однако замять историю не удалось - она вызвала много вопросов. Например, могли ли сами американцы велеть убрать информацию с сайта? И что американские инструкторы в таком количестве делают в Херсоне?
На оба вопроса мы попросили ответить военного обозревателя "КП", полковника в отставке Виктора Баранца.
Он напомнил, что отрекаться от фактов гибели своих военнослужащих, особенно за границей – привычное дело для США:
В данном случае то, что сделан демарш, что сделан шаг назад, что стали отступать от этой информации, это всё очень по-американски. Уж чего не любят американцы, так это сообщать о гибели своих военнослужащих, тем более за пределами США. Уже дело дошло до того, что недавно Трамп наехал на Пентагон, сказал: "Когда же вы перестанете врать американскому народу, где гибнут наши парни?" И тут же Пентагон почесал репу и вывалил информацию, которую долго держал в секрете.
Что касается присутствия американцев на Украине, то это общеизвестный факт, по словам Баранца, "примерно как то, что сегодня среда":
Действительно, сейчас на Украине проводятся учения украинских ВВС, в которых участвуют инструкторы. Это факт. Как остаётся фактом и то, что в составе украинской армии работают не десятки, а сотни инструкторов. Начиная от полигона Яворово и заканчивая передовой на ДНР - ЛНР, где они присутствуют.
Эксперт пояснил, что американцы присутствуют в регионе по разным причинам: одни ведут разведку местности и картографии, привязывают свои карты к местности, другие выполняют функции инструкторов-снайперов, третьи обучают снаряжению противотанкового комплекса и так далее.

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