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"Пентагон почесал репу и...": Баранец о "проливном дожде американской брехни"
24 сентября 2020, 21:50 • 104 • В мире
Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец прокомментировал слухи о том, что в бункере в Херсонской области погибли восемь американских солдат. Он напомнил, что Россия сейчас находится под "проливным дождём американской брехни". При этом эксперт уточнил, что недавно Трамп потребовал от Пентагона перестать скрывать факты гибели военнослужащих. После чего "Пентагон почесал репу" и вывалил всю правду.
Сегодня на сайте полиции Херсонской области появилась информация, что на территории военного полигона, где проходили совместные учения с американскими инструкторами, произошёл несчастный случай: якобы артиллерийский снаряд попал в бункер, где находились восемь американских военных. Все они будто бы погибли.
Но позже глава полиции заявил, что это фейк, а сайт взломали.
Однако замять историю не удалось - она вызвала много вопросов. Например, могли ли сами американцы велеть убрать информацию с сайта? И что американские инструкторы в таком количестве делают в Херсоне?
На оба вопроса мы попросили ответить военного обозревателя "КП", полковника в отставке Виктора Баранца.
Он напомнил, что отрекаться от фактов гибели своих военнослужащих, особенно за границей – привычное дело для США:
Что касается присутствия американцев на Украине, то это общеизвестный факт, по словам Баранца, "примерно как то, что сегодня среда":
Эксперт пояснил, что американцы присутствуют в регионе по разным причинам: одни ведут разведку местности и картографии, привязывают свои карты к местности, другие выполняют функции инструкторов-снайперов, третьи обучают снаряжению противотанкового комплекса и так далее.
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