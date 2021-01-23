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"Пенсия в восемь раз выше": Откровения харьковчанина о Крыме дошли до Франции

23 января 2021, 00:05  •  175 • Политика
Французское издание AgoraVox опубликовало статью о харьковчанине Михаиле, который рассказал о том, насколько жизнь в российском Крыму лучше, чем на Украине. Мужчина признался, что на полуострове живёт его брат, и у него пенсия в восемь раз выше украинской, хотя раньше они получали одинаковые суммы.
Заявление жителя Харькова Михаила перепечатало французское издание AgoraVox. Мужчина позвонил на телеканал "НАШ" и откровенно высказался по поводу инаугурации Джо Байдена и пагубного влияния США на Украину.
По мнению Михаила, демократии, которая "истребляла индейцев", нечего предложить Киеву. Жизнь на Украине, признаётся харьковчанин, после майдана стала только хуже. В то время как российский Крым процветает, добавил он.
"Посмотрите, что "агрессор" в Крыму делает с нашими украинцами. Они живут гораздо лучше нас. И минимальные пенсии у них в несколько раз выше. И материнские капиталы, и коммунальные услуги с энергетикой в десятки раз ниже. Мой брат живёт в Крыму, я с ним часто общаюсь. Раньше у нас были одинаковые пенсии, а теперь его пенсия в восемь раз выше моей", - приводит французское издание слова мужчины.
Кроме того, по его словам, в Крыму стали лучше дороги и инфраструктура, а крымским татарам теперь дано право обучаться на родном языке, тогда как ранее власти Украины отказывали им в этом.

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