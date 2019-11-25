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"Пенсия в 25 тысяч рублей": Сатановский дал Грефу месяц на исполнение обещаний Стратегии-2020
25 ноября 2019, 14:39 • 180 • Политика
Политолог Евгений Сатановский вспомнил в своём телеграм-канале некоторые из обещаний, входившие в состав Стратегии-2020, принятой партией "Единая Россия" с подачи нынешнего главы Сбербанка, а в те времена руководителя Минэкономразвития РФ Германа Грефа. По словам эксперта, у Грефа остался месяц на то, чтобы выполнить свои обещания.
В частности, в стратегии планировалось, что Россия к 2015 - 2020 годам войдет в топ-5 стран-лидеров по объёму ВВП, который увеличится на душу населения с 13,9 тысячи до 30 тысяч долларов. При этом средняя зарплата в России, по мнению Грефа, должна была стать не ниже 2,7 тысячи долларов, напоминает Сатановский.
Кроме того, средняя пенсия в 2020 году должна была вырасти, по замыслам авторов стратегии, и составить более чем 25 тысяч рублей в месяц, отметил политолог.
"И что не так? Всё так. А чего пока не достигли, к 2020 году будет доведено до целевых показателей. Больше месяца ещё осталось, - иронизирует Сатановский. - Так чтo спасибo Герману Oскарoвичу за тoчнoсть прoгнoзoв, вo имя испoлнения кoтoрых правительствo и власти на местах себя не жалели и нoчей не спали. Ибo как был тьмы гoрьких истин нам дoрoже нас вoзвышающий oбман, так и oстался на нашем пoле чудес в стране дуракoв", - заключает политолог.
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