"Пенсия в 25 тысяч рублей": Сатановский дал Грефу месяц на исполнение обещаний Стратегии-2020

В частности, в стратегии планировалось, что Россия к 2015 - 2020 годам войдет в топ-5 стран-лидеров по объёму ВВП, который увеличится на душу населения с 13,9 тысячи до 30 тысяч долларов. При этом средняя зарплата в России, по мнению Грефа, должна была стать не ниже 2,7 тысячи долларов, напоминает Сатановский.

Кроме того, средняя пенсия в 2020 году должна была вырасти, по замыслам авторов стратегии, и составить более чем 25 тысяч рублей в месяц, отметил политолог.

"И что не так? Всё так. А чего пока не достигли, к 2020 году будет доведено до целевых показателей. Больше месяца ещё осталось, - иронизирует Сатановский. - Так чтo спасибo Герману Oскарoвичу за тoчнoсть прoгнoзoв, вo имя испoлнения кoтoрых правительствo и власти на местах себя не жалели и нoчей не спали. Ибo как был тьмы гoрьких истин нам дoрoже нас вoзвышающий oбман, так и oстался на нашем пoле чудес в стране дуракoв", - заключает политолог.