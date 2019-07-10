"Пенсия только после 20 лет службы": Украинец испытал на себе все "прелести" армии США

По Сети разошелся видеоролик, в котором украинец, который в настоящее время служит в армии США, рассказывает о всех "прелестях" армейских выплат.

"Для получения права на военную пенсию в США существует общий лимит времени – 20 лет службы", - говорит автор ролика. - 1918 долларов получает сержант после 20 лет выслуги".

К слову сказать, такая сумма недотягивает даже до средней зарплаты в США. По данным американского Бюро трудовой статистики, официальная средняя зарплата в США в 2019 году составляет 905 долларов в неделю. То есть около 116,1 млн штатных рабочих и служащих Америки до уплаты налогов в среднем получают 3920 долларов в месяц.

Также автор ролика рассказал на конкретном примере своего знакомого, что армейской пенсии, мягко говоря, не хватает на то, чтобы поддерживать нормальный уровень жизни.

"Вот майор, служил 22 года, сейчас живет в Бруклине. Его пенсии ему не хватает, получает он чуть больше 2000 долларов, - рассказывает автор. - Ипотеку не успел выплатить, дважды был в разводе, платит алименты на ребенка, машина тоже в кредит".