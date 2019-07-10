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"Пенсия только после 20 лет службы": Украинец испытал на себе все "прелести" армии США

10 июля 2019, 15:24  •  43 • В мире
Украинец, который сейчас сам является военнослужащим в армии США, рассказал все подробности о военной пенсии. Военным пенсионерам приходится весьма тяжело, по его словам. Да и отслужить приходится немало. "Пенсия только после 20 лет службы", - говорит он.
По Сети разошелся видеоролик, в котором украинец, который в настоящее время служит в армии США, рассказывает о всех "прелестях" армейских выплат.
"Для получения права на военную пенсию в США существует общий лимит времени – 20 лет службы", - говорит автор ролика. - 1918 долларов получает сержант после 20 лет выслуги".
К слову сказать, такая сумма недотягивает даже до средней зарплаты в США. По данным американского Бюро трудовой статистики, официальная средняя зарплата в США в 2019 году составляет 905 долларов в неделю. То есть около 116,1 млн штатных рабочих и служащих Америки до уплаты налогов в среднем получают 3920 долларов в месяц.
Также автор ролика рассказал на конкретном примере своего знакомого, что армейской пенсии, мягко говоря, не хватает на то, чтобы поддерживать нормальный уровень жизни.
"Вот майор, служил 22 года, сейчас живет в Бруклине. Его пенсии ему не хватает, получает он чуть больше 2000 долларов, - рассказывает автор. - Ипотеку не успел выплатить, дважды был в разводе, платит алименты на ребенка, машина тоже в кредит".

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