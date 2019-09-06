"Пенсионный возраст увеличат вновь": Перед выборами наносят удар по правительственной партии

Чем ближе к выборам, тем больше вбросов. В том числе спекулировать пытаются на любимой теме - пенсионной реформе, которая действительно получилась не самой успешной, пусть и необходимой. Как бы то ни было, коммунист Валерий Рашкин заявил, что нам предстоит очередное повышение пенсионного возраста. Его поправили. Например, на тему высказался публицист и политолог Армен Гаспарян.

"Рашкина можно смело награждать орденом "За беспримерный наброс дерьма на вентилятор". Сегодня деятель КПРФ заявил: "В правительстве, возможно, создана рабочая группа для подготовки нового этапа пенсионной реформы, в ходе которой возраст выхода на пенсию хотят увеличить до 70 лет, причём как для мужчин, так и для женщин.

Большинство, разумеется, дальше шокирующего заголовка читать новость не стали. Написано: "пенсионный возраст поднимут вновь" - и хватит. А главное ведь содержится в конце заявления этого удивительного человека. Он не располагает документами, которые создание этой рабочей группы могли бы подтвердить".

Действительно, о рабочей группе он говорит, не предъявляя никаких документов. Однако в www.ng.ru материал выходит под заголовком "Пенсионный возраст могут поднять до 70 лет" и заявлением: "Первый этап сам по себе не решил задач, которые были поставлены". Коммунист настаивает, что решение будто бы принято, однако затем сбивается и отмечает, что подтверждений нет. А после говорит, что вообще неясно, когда именно повысят пенсионный возраст.

Тут стоит добавить, что подобные вбросы о повышении пенсионного возраста очень выгодны, если хочется нанести удар по единственной партии, которая в общем порыве поддержала спорную реформу, - мы знаем, что это "Единая Россия", которая и потеряла свои рейтинги на решении. Приятного в повышении пенсионного возраста действительно мало, но и играть на чувствах людей как минимум некрасиво. Как бы то ни было, источник РИА Новости в правительстве уже опроверг заявление о создании рабочей группы, назвав сказанное "полным бредом".