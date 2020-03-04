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"Пенсионная реформа неэффективна": Экономист заявил о нарушенных связях зарплаты с пенсией
04 марта 2020, 00:35 • 28 • Политика
Экономист назвал пенсионную реформу неэффективной. "Нарушена индивидуальная связь между пенсией, стажем и размером зарплаты человека, которую он получал. Каждый второй скажет, что пенсионная система несправедлива", - объяснил экономический эксперт Никита Масленников.
Пенсионная реформа в России абсолютно неэффективна, считает экономист Никита Масленников. Он указал, что повышение пенсионного возраста в России позволило сэкономить лишь 21,5 миллиарда рублей. Это ничтожная сумма по сравнению с ежегодными отчислениями из федерального бюджета в Пенсионный фонд, объясняет он.
При этом экономист считает, что как таковая реформа пенсионной системы необходима. Если бы всё осталось так, как было, то Россия теряла бы в год по 0,5% ВВП. Однако та реформа, которая была проведена, очень далека от идеала.
Эксперт подчеркнул, что ежегодно в ПФР перечисляется из федерального бюджета порядка 3 триллионов рублей. А значит, экономия в 21,5 миллиарда рублей, которой удалось добиться за счёт повышения пенсионного возраста, является просто смешной.
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