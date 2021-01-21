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"Пенс предал Трампа": Эксперт оценил разлад в "вашингтонском болоте"
21 января 2021, 11:25 • 126 • Политика
Соратник Дональда Трампа Майк Пенс представлял администрацию уходящего президента во время инаугурации нового. "Пенс предал Трампа", - считает доктор экономических наук Владимир Васильев. Он оценил разлад в "вашингтонском болоте".
Дональд Трамп не явился на церемонию инаугурации соперника и улетел в свою резиденцию во Флориде. Даже ядерный чемоданчик передавали не от бывшего президента новому.
Старую администрацию вместо Трампа представлял Майк Пенс, занимавший ранее должность вице-президента. Когда он появился на мероприятии, был встречен аплодисментами.
Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев считает, что эти факты свидетельствуют о расколе среди не республиканцев, а единомышленников Трампа.
"Пенс, в общем, предал Трампа. <…> Выборы чётко показали, что Трамп воевал не столько с демократами, сколько с "вашингтонским болотом", - заявил эксперт в эфире радио Sputnik.
Дональд Трамп не устраивал истеблишмент, посчитавший первый срок Байдена меньшим злом. По сути, произошло отторжение главными республиканцами страны бывшего президента. Не исключено, что это приведёт к усилению политического кризиса.
Новый президент США - 78-летний политик, который победил на выборах с третьей попытки.
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