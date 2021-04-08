"Пение госдеповских сирен": Пушков объяснил внезапное "радушие" Госдепа

Сенатор Алексей Пушков объяснил внезапное "радушие" Госдепа, захотевшего стабильных и предсказуемых отношений с Россией. По словам российского сенатора, это всего лишь "пение госдеповских сирен".

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил о том, что в Вашингтоне хотят стабильных и предсказуемых отношений с Россией, невзирая на существующие "глубокие разногласия" между двумя странами.

По мнению Алексея Пушкова, своим заявлением США преследуют всего одну цель - начать диктовать свои условия России.

"США хотят, чтобы мы вернули посла и соглашались на инициативы их президента, а они будут нам постоянно угрожать и расширять санкции - вот чего они хотят", - написал он в своём Telegram-канале.

Сенатор отметил, что "всё остальное - пение госдеповских сирен, направленное на достижение одной цели - диктовать нам условия отношений".

По его мнению, "стабильность" и "предсказуемость" отношений с Россией Вашингтон видит лишь в одном ключе:

"Вашингтон будет стабильно бороться против наших интересов и проектов и предсказуемо вводить против нас санкции", - уточнил Пушков.