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"Пение госдеповских сирен": Пушков объяснил внезапное "радушие" Госдепа

08 апреля 2021, 08:30  •  81 • Политика
Сенатор Алексей Пушков объяснил внезапное "радушие" Госдепа, захотевшего стабильных и предсказуемых отношений с Россией. По словам российского сенатора, это всего лишь "пение госдеповских сирен".
Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил о том, что в Вашингтоне хотят стабильных и предсказуемых отношений с Россией, невзирая на существующие "глубокие разногласия" между двумя странами.
По мнению Алексея Пушкова, своим заявлением США преследуют всего одну цель - начать диктовать свои условия России.
"США хотят, чтобы мы вернули посла и соглашались на инициативы их президента, а они будут нам постоянно угрожать и расширять санкции - вот чего они хотят", - написал он в своём Telegram-канале.
Сенатор отметил, что "всё остальное - пение госдеповских сирен, направленное на достижение одной цели - диктовать нам условия отношений".
По его мнению, "стабильность" и "предсказуемость" отношений с Россией Вашингтон видит лишь в одном ключе:
"Вашингтон будет стабильно бороться против наших интересов и проектов и предсказуемо вводить против нас санкции", - уточнил Пушков.

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