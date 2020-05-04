"Пекин заставлял врачей молчать о вирусе": США выдвигают обвинения Китаю через... Австралию

В публикации журналисты ссылаются на 15-страничное досье, подготовленное западными специалистами из разведывательного союза "Пять глаз", в который входят представители спецслужб США, Австралии, Новой Зеландии, Канады и Великобритании.

Как утверждается в досье, китайские власти тщательно скрывали любые новости, так или иначе связанные с COVID-19. При этом попытки местных врачей рассказать о происходящем сразу блокировались, а самих медиков заставляли или замолчать, или "просто исчезнуть".

Кроме того, утверждают авторы досье, в Китае были уничтожены все доказательства наличия коронавирусной инфекции в лабораториях, а на просьбы учёных, которые работают над созданием вакцины против этого вируса, предоставить необходимые материалы Пекин отвечал отказом.

Скорее всего, в Китае уже в начале декабря прошлого года были собраны фактические доказательства того, что вирус может легко передаваться от человека к человеку. Однако почти до конца января китайские вирусологи предпочитали скрывать это. Опасения по этому поводу выражали власти Тайваня, однако ВОЗ также отрицала подобную информацию.

Более того, 3 января по приказу Национального комитета здравоохранения Китая были уничтожены все образцы коронавируса, после чего информация, связанная с неизвестным заболеванием, оказалась под запретом.

В досье "Пяти глаз" упоминается и имя китайского вирусолога Ши Чжэнли из уханьского института, а также её команда. Еще в 2017 году во время одной из научных экспедиций группа учёных, которыми руководила Чжэнли, обнаружила в одной из пещер, расположенных в провинции Юньнань, популяцию летучих мышей, обладающих "генетическими строительными блоками атипичной пневмонии". В опубликованном тогда же материале китайские вирусологи предупреждали, что риск заражения людей и распространения заболевания, подобного атипичной пневмонии, очень высок, учитывая, что обнаруженная учёными пещера находится в непосредственной близости от одной из деревень.

Упоминается в досье и исследования группы Чжэнли синтеза коронавируса, выведенного из летучих мышей и не поддающегося лечению.

В свою очередь телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя США, что доклад в целом соответствует данным американской разведки.

Напомним, учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев в эфире программы "Царьград. Главное" призвал российские следственные органы провести расследование и установить происхождение COVID-19. Слишком много странностей в рассуждениях о природе заболевания, между тем страдают наши граждане, русские люди. Подобное расследование может стать "новым Нюрнбергским процессом". "Если потребуется", - подчеркнул Малофеев.

"Как человек, который достаточно времени посвятил критике мирового олигархата, который сам себя предпочитает называть мировой закулисой, окутываясь "мантией" конспирологии. В результате получается, что всякий, кто выступает против них, начинает выглядеть идиотом. Но если мы от словоблудия уйдём, то перед нами окажется факт. Мы не можем отрицать наличия вируса нового типа, который очень быстро мутирует, о чём говорят ведущие российские учёные. Подобное, безусловно, наталкивает нас на мысль о том, что это не простая вещь".

Каждый слышал о докладе Рокфеллера, выпущенном в 2010 году, а многие его и читали, добавил Малофеев. Наверняка нет тех, кто не знает о фильме, как под копирку описывающем сегодняшнюю пандемию COVID-19. Только выпущен этот фильм был много раньше сегодняшних дней.

"Такое расследование позволило бы спокойно и скрупулёзно собрать информацию, вскрыв это преступление против человечества. В результате, возможно, придётся провести новый Нюрнбергский процесс. Если потребуется. И если вдруг это расследование покажет, что страшно мутировавший мышиный вирус имеет естественные корни, - ну что ж… Факты будут говорить сами за себя. Но я считаю, что нам нужно наше независимое российское расследование", - уверен Константин Малофеев.