|
"Пекин поспешил": Версия о зарождении COVID в Ухане разбита учёными
06 января 2021, 06:35 • 23 • В мире
Глава Министерства иностранных дел Китая Ван И заявил, что "Пекин поспешил" уведомить весь мир о начале эпидемии в Ухане, но это вовсе не означает, что коронавирус зародился именно там. По словам чиновника, эту версию уже разбили учёные.
Глава МИД Китая Ван И заявил, что большинство исследований говорит о том, что коронавирусная инфекция была вызвана вспышками по всему миру. Таким образом, утверждать, что инфекция зародилась в китайском городе Ухань неверно, отметил Ван И в разговоре с агентством "Синьхуа".
Министр подчеркнул, что "Пекин поспешил сообщить об эпидемии", когда началась вспышка в Ухане. Кроме того, власти немедленно приняли меры для проведения эпидемиологического расследования, отметил Ван И. По его словам, Китай "решительно против" политизации пандемии и не позволит "загрязнить ложью" объективное повествование и коллективную память о борьбе с пандемией.
Первые случаи были выявлены в Ухане 31 декабря 2019 года, и вскоре после этого был закрыт рынок морепродуктов, откуда, как считалось, возникло заболевание. Тогда же в Пекине заявляли, что доказательств передачи вируса от человека к человеку нет, и только спустя три недели китайские власти признали этот факт.
В ноябре 2020 года бывший главный эпидемиолог Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Цзэн Гуан также выдвинул версию о том, что коронавирус возник не в Ухане, хотя и был там обнаружен впервые.
Действующий главный эпидемиолог CDC У Цзунь заявлял, что вирус мог попасть в страну через замороженные морепродукты или мясные продукты.
Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готовится отправить в Ухань группу международных экспертов, которые должны собрать образцы и исследовать происхождение вируса.
23
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
30 декабря 2020, 07:45
|
05 января 2021, 00:20
|
01 января 2021, 08:20
|
04 января 2021, 07:50
|
02 января 2021, 13:40
|
02 января 2021, 13:40
|
01 января 2021, 21:10