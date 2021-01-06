"Пекин поспешил": Версия о зарождении COVID в Ухане разбита учёными

Глава МИД Китая Ван И заявил, что большинство исследований говорит о том, что коронавирусная инфекция была вызвана вспышками по всему миру. Таким образом, утверждать, что инфекция зародилась в китайском городе Ухань неверно, отметил Ван И в разговоре с агентством "Синьхуа".

Министр подчеркнул, что "Пекин поспешил сообщить об эпидемии", когда началась вспышка в Ухане. Кроме того, власти немедленно приняли меры для проведения эпидемиологического расследования, отметил Ван И. По его словам, Китай "решительно против" политизации пандемии и не позволит "загрязнить ложью" объективное повествование и коллективную память о борьбе с пандемией.

Первые случаи были выявлены в Ухане 31 декабря 2019 года, и вскоре после этого был закрыт рынок морепродуктов, откуда, как считалось, возникло заболевание. Тогда же в Пекине заявляли, что доказательств передачи вируса от человека к человеку нет, и только спустя три недели китайские власти признали этот факт.

В ноябре 2020 года бывший главный эпидемиолог Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Цзэн Гуан также выдвинул версию о том, что коронавирус возник не в Ухане, хотя и был там обнаружен впервые.

Действующий главный эпидемиолог CDC У Цзунь заявлял, что вирус мог попасть в страну через замороженные морепродукты или мясные продукты.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готовится отправить в Ухань группу международных экспертов, которые должны собрать образцы и исследовать происхождение вируса.