Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Провести анализ структуры»: Медведев поручил разработать меры по повышению дохо...
Полковник Квачков против журналиста Шевченко: Какой должна быть современная Росс...
«Жена сказала, такой точно деньги не вернет»: Порошенко до сих пор не рассчиталс...
Небензя призывает спасти людей из злополучного лагеря "Рукбан" в Сирии
Главная / Политика

"Педофилы - не маньяки": Депутат из Екатеринбурга требует от полиции заняться "реальной работой"

26 февраля 2019, 22:39  •  84 • Политика
Екатеринбургский депутат Александр Колесников заявил, что "педофилы - не маньяки", а большинство преступлений против детей якобы совершаются "по пьянке". Он также посоветовал полиции перестать следить за политикой и заняться "реальной работой".
Большинство сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних совершаются якобы "по пьянке". Об этом заявил журналистам депутат гордумы Екатеринбурга Александр Колесников, который оказался в центре скандала после своих высказываний про педофилов, которые, по его словам, "не маньяки".
Ранее политик раскритиковал отчёт главы регионального управления МВД России Сергея Кулагина, посоветовав правоохранителям прекратить выискивать "педофилов" и заняться "реальной работой".
"Большинство таких преступлений в отношении несовершеннолетних совершаются по пьянке - это не маньяки-педофилы", - приводит его уточняющие слова издание URA.RU.
Колесников также посоветовал полицейским перестать следить за политикой, мотивируя это тем, что нельзя выполнять работу только после окрика свыше.
"Пусть у нас милиция просто будет делать свою работу", - заявил политик в комментарии Znak.com.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



84
Источник
Похожие новости
26 февраля 2019, 22:39
В Верховной раде предложили расстрелять Порошенко за госизмену
26 февраля 2019, 19:24
"Чтобы самим не светиться со своими "новичками": постпред России в ОЗХО о попытках Запада превратить Москву в изгоя
26 февраля 2019, 12:54
"Они не хотят встречаться": Британский посол предложил поверить ему на слово, что Скрипали живы
Загрузка...
26 февраля 2019, 22:39
Небензя призывает спасти людей из злополучного лагеря "Рукбан" в Сирии
26 февраля 2019, 09:39
"Не отставать от шумеров": В Риге осквернили памятник Пушкину
25 февраля 2019, 23:54
Мантуров пообещал вернуть льготные автокредиты в первый день весны
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
26 февраля 2019, 06:24
Масштабная охрана «Дональда Кука» навела на подозрение, что одесситы не поддерживают ...
26 февраля 2019, 09:39
"Ты такой шахтер, как я балерина": Порошенко нахамил украинцу, возмутившему...
26 февраля 2019, 03:09
"Время интервенций в Латинской Америке прошло": Генсек ООН предупредил США ...
26 февраля 2019, 09:24
Организаторы Евровидения прокомментировали ситуацию с Maruv
26 февраля 2019, 09:39
Израиль проводит ядерный убийственный эксперимент над сирийцами
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 февраля 2019, 02:54
"Возможно, самые ужасные выборы за всю историю Украины": Блогер Шарий вскрыл "схему" победы Порошенко
20 февраля 2019, 00:54
"Ищите на подводном кладбище": На Западе усомнились в потере российских С-400 при шторме
23 февраля 2019, 18:09
"Кто не с нами - тот под нами": Минобороны выпустило эксклюзивные открытки к 23 февраля
20 февраля 2019, 10:39
Послание президента 15.0: Ждать ли сенсации гражданам России?
25 февраля 2019, 04:24
Выборы в Молдове: Плахотнюк дышит в спину социалистам
20 февраля 2019, 07:24
Эксперт рассказал, как Россия отразит воздушный удар США и НАТО в случае нападения
25 февраля 2019, 01:09
«Дни Мадуро сочтены»: США готовят военную операцию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.