"Печи крематория работают круглые сутки": Десятки гробов вывезли ночью из Бергамо

В Италии для вывоза умерших задействована армия. Как сообщает местное издание Corriere Della Sera, десятки гробов вывозили ночью из Бергамо.

По информации издания, автомобили с телами направились в Модену и Болонью. На видео, заснятом журналистами, видно, как по ночной дороге едут военные машины.

Скриншот twitter.com/rianru

"Печи крематория работают круглые сутки, но поступающие (и в церковь тоже) гробы достигли сотни", - отмечает автор публикации, добавляя, что эпидемия поставила всю провинцию на колени.

Всего в итальянском регионе погибло 553 человека.

Ранее мэр украинского города Харькова Геннадий Кернес "пошутил" о жертвах эпидемии в Италии.

По его словам, в европейской стране по-прежнему работает общественный транспорт, но им никто не пользуется, так как в стране остались "одни трупики". Слова градоначальника прозвучали на заседании городского совета, где обсуждалось введение карантинных мер.