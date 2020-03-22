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"Печи крематория работают круглые сутки": Десятки гробов вывезли ночью из Бергамо

22 марта 2020, 08:35  •  216 • В мире
В Италии армия привлечена для вывоза умерших в связи с пандемией коронавируса. Как видно на записи, из Бергамо ночью выехало несколько военных машин. По информации местных СМИ, всего было вывезено 65 тел. "Печи крематория работают круглые сутки", - пишет Corriere Della Sera.
В Италии для вывоза умерших задействована армия. Как сообщает местное издание Corriere Della Sera, десятки гробов вывозили ночью из Бергамо.
По информации издания, автомобили с телами направились в Модену и Болонью. На видео, заснятом журналистами, видно, как по ночной дороге едут военные машины.
Скриншот twitter.com/rianru
"Печи крематория работают круглые сутки, но поступающие (и в церковь тоже) гробы достигли сотни", - отмечает автор публикации, добавляя, что эпидемия поставила всю провинцию на колени.
Всего в итальянском регионе погибло 553 человека.
Ранее мэр украинского города Харькова Геннадий Кернес "пошутил" о жертвах эпидемии в Италии.
По его словам, в европейской стране по-прежнему работает общественный транспорт, но им никто не пользуется, так как в стране остались "одни трупики". Слова градоначальника прозвучали на заседании городского совета, где обсуждалось введение карантинных мер.

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