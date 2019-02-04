"Печатать сразу на туалетной бумаге": На Украине зарегистрировали 29 кандидатов в президенты

В список кандидатов в президенты Украины вошли 29 претендентов. Жители страны с трудом представляют бюллетень, который вместит такое количество людей. "Печатать сразу на туалетной бумаге", - предлагают пользователи соцсетей.

На Украине опубликовали полный список кандидатов на выборы президента страны. В него вошли 29 претендентов, включая действующего главу страны Петра Порошенко. При этом большая часть кандидатов - самовыдвиженцы.

Если внимательно проанализировать список, то сразу становится понятно, что украинский ЦИК регистрировал всех без разбора, потому что большая часть людей в списке имеют отношение к государственному управлению весьма отдаленное. Очень много самовыдвиженцев, в число которых попал и действующий президент Украины, хотя у него имеется собственная партия, названная буквально в его честь.

Помимо телевизионного комика и юмориста Владимира Зеленского, который вдобавок находится на 2-м месте по популярности, интерес среди зарегистрированных кандидатов представляет Илья Кива. За время работы в МВД Украины он успел прославиться целой чередой скандалов. Наиболее значимые из них - это инцидент с расхаживанием по поезду в трусах с заправленным в них боевым пистолетом, а также признания Кивы по поводу его оргий в свободное от работы время.

Украинские граждане отмечают, что кандидаты в президенты решили брать не качеством, а количеством. Также многие с трудом представляют размеры избирательного бюллетеня, который должен вместить всех желающих стать президентом Украины. Некоторые в шутку отмечают, что на печать этих бюллетеней уйдут остатки и так вырубленного под корень карпатского леса.