Приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу поднял старые проблемы и показал, что Петр Порошенко по-прежнему использует внешние вызовы в свою пользу. В целом же, как сказал Юрий Кот Царьграду, "печальную роль" в судьбе Януковича сыграл "звонок Байдена".

Все, что мы наблюдали накануне с приговором Виктору Януковичу – 13 лет заключения заочно за госизмену, - следствие произошедшего в 2014 году. Это ясно всем без исключения, в том числе лидерам Украины сегодня. Политолог, лидер движения русских украинцев "Парус" Юрий Кот напомнил, что "печальную роль" в судьбе Януковича сыграл "звонок Байдена". Более того, экс-президент Украины сам пошел на те условия, что предложил Байден, и в итоге проиграл, напомнил Кот.

"Очевидно, все это знают, что именно шантаж со стороны западных партнёров об изъятии средств у Януковича заставил его тогда сделать то, что он должен был. Непосредственно остановить вакханалию на майдане 19 февраля 2014 года, если помните, когда всех участников готовящегося переворота "Беркут" и вэвэшники согнали на майдан, взяли в кольцо и должны были, по сути, арестовать. Но очевидно, что звонок Байдена сыграл свою печальную роль. Об этом звонке многие специалисты говорили, в том числе из окружения Януковича. И он принял решение не выполнять свои профессиональные обязанности. Если бы его и надо было судить, то только за преступную халатность у власти, а не за то, что он совершал какие-то другие противоправные действия в данной ситуации".

Высказал Кот и свое мнение о том, почему приговор случился именно сейчас. Не поздно ли?

"Безусловно, это всё эпизоды предвыборной программы господина Порошенко. На уровне с томосом сейчас специально дотянули это дело до избирательной гонки, чтобы все говорили: вот какой - по крайней мере, так думает Порошенко - что вот какой Порошенко, наказал Януковича. Но ничего он его не наказал, на самом деле, это всё абсолютный блеф и провокация, чтобы разрядить голову нашим людям, на Украине живущим. Перспективы этого дела никакие, ответственности, по сути дела, никакой".