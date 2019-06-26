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"Печальное решение": Глава грузинского МИДа вспомнил про Хельсинки, рассуждая о возвращении России в ПАСЕ

26 июня 2019, 03:39  •  46 • Политика
Глава МИДа Грузии Давид Залкалиани назвал "печальным решением" то, что России вернули право голоса в ПАСЕ. При этом он вспомнил про недавнюю встречу глав МИД в Хельсинки, где Грузия также выступала против возвращения РФ.
Об этом Залкалиани написал в своем Твиттере, причем по-английски. Он отметил, что опечален решением ПАСЕ о возвращении России в состав ассамблеи.
Грузинский дипломат поспешил напомнить о майской встрече глав МИД стран, входящих в Совет Европы. Он заявил, - мол, еще тогда "зафиксировали" возражения Грузии против восстановления России в ее правах.
"Наша позиция является последовательной",- заключил Залкалиани. Напомним, что также против возвращения РФ выступала делегация Украины, которая в итоге со скандалом покинула зал заседаний ПАСЕ.

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