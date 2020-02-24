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"Печаль капиталиста": Вокзал в Нью-Йорке "захватили" бомжи - СМИ

24 февраля 2020, 21:54  •  109 • В мире
По данным СМИ, Центральный вокзал в Нью-Йорке буквально захватили бомжи. Бездомные спят, испражняются и отпугивают своим видом и поведением горожан ещё на нескольких железнодорожных станциях. Как отмечают в Telegram-каналах, у местных кафе падает прибыль, а это настоящая "печаль капиталиста".
"Люди ходят босиком. Я видел, как люди буквально испражнялись прямо здесь, перед магазином", - цитирует прохожих The New York Post.
Издание отмечает, что схожая ситуация и на других станциях, в том числе в метро. Так, недавно на Пенн-стейшн (Пенсильванский вокзал) был "в сотый раз" задержан бездомный, который обещал открыть огонь по волонтёрской организации.
Прохожие пожаловались и на агрессивное поведение других бомжей.
"Было замечено, как они кричат, спят и блокируют лестницу в терминале. Другие бомжи потягивали ликер и пиво", - отмечает газета.
Кроме того, из-за бездомных у местных кафе и магазинчиков буквально не идёт бизнес.
"Такая вот печаль капиталиста", - пишет Telegram-канал "Выпускайте Кракена".

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