"Печаль капиталиста": Вокзал в Нью-Йорке "захватили" бомжи - СМИ

"Люди ходят босиком. Я видел, как люди буквально испражнялись прямо здесь, перед магазином", - цитирует прохожих The New York Post.

Издание отмечает, что схожая ситуация и на других станциях, в том числе в метро. Так, недавно на Пенн-стейшн (Пенсильванский вокзал) был "в сотый раз" задержан бездомный, который обещал открыть огонь по волонтёрской организации.

Прохожие пожаловались и на агрессивное поведение других бомжей.

"Было замечено, как они кричат, спят и блокируют лестницу в терминале. Другие бомжи потягивали ликер и пиво", - отмечает газета.

Кроме того, из-за бездомных у местных кафе и магазинчиков буквально не идёт бизнес.

"Такая вот печаль капиталиста", - пишет Telegram-канал "Выпускайте Кракена".