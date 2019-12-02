"Печаль, боль, разочарование": Эксперт сравнил украинские и российские военные катера

Русские военные катера сильно обгоняют украинских собратьев по многим показателям. К такому выводу пришёл военный эксперт, руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут, сообщают "Известия".

Специалист сравнивал российские патрульные катера проекта "Соболь" и малые бронированные артиллерийские катера (МБАК) типа "Гюрза-М", которые используют на Украине. Весят они примерно одинаково - чуть больше 55 тонн. Однако русская техника почти в два раза быстрее. Кроме того, у неё есть превосходство "по мореходности".

"Интересно сравнить обводы корпуса у катеров одного тоннажа. Сразу видно, что МБАКи никак не адаптированы ни к скорости, ни к полноценным действиям в море", - заявил эксперт у себя в соцсетях.

Специалист считает, что украинским военным нужно прекратить покупать этот тип кораблей. Критике подверглись и десантно-штурмовые катера типа "Кентавр". Выяснилось, что эта модель не может даже удерживать ровное положение. Такие катера эксперт ярко охарактеризовал тремя словами: "Печаль, боль, разочарование". По мнению Тараса Чмута, Украине лучше сделать ставку на старые корабли западных стран.