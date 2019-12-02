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"Печаль, боль, разочарование": Эксперт сравнил украинские и российские военные катера
02 декабря 2019, 02:39 • 108 • В мире
Украинский эксперт Тарас Чмут сравнил военные катера своей страны и российскую технику. Выяснилось, что русская техника качественнее и гораздо быстрее. В результате эксперт был вынужден признать "значительное превосходство" российских катеров. Один из типов техники, которую используют украинские военные, Тарас Чмут вообще ярко охарактеризовал тремя словами: "Печаль, боль, разочарование".
Русские военные катера сильно обгоняют украинских собратьев по многим показателям. К такому выводу пришёл военный эксперт, руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут, сообщают "Известия".
Специалист сравнивал российские патрульные катера проекта "Соболь" и малые бронированные артиллерийские катера (МБАК) типа "Гюрза-М", которые используют на Украине. Весят они примерно одинаково - чуть больше 55 тонн. Однако русская техника почти в два раза быстрее. Кроме того, у неё есть превосходство "по мореходности".
"Интересно сравнить обводы корпуса у катеров одного тоннажа. Сразу видно, что МБАКи никак не адаптированы ни к скорости, ни к полноценным действиям в море", - заявил эксперт у себя в соцсетях.
Специалист считает, что украинским военным нужно прекратить покупать этот тип кораблей. Критике подверглись и десантно-штурмовые катера типа "Кентавр". Выяснилось, что эта модель не может даже удерживать ровное положение. Такие катера эксперт ярко охарактеризовал тремя словами: "Печаль, боль, разочарование". По мнению Тараса Чмута, Украине лучше сделать ставку на старые корабли западных стран.
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