|
"Пчёла" из "Бригады" оскорбил всю Россию
21 мая 2021, 18:55 • 57 • Политика
Актер из "Бригады" назвал Россию "страной победившего быдла" и раскритиковал зрителей за то, что они высказывают своё "непрофессиональное" мнение в интернете.
Ещё один русский актёр решил оскорбить Россию и её жителей. Исполнитель роли "Пчёлы" в телесериале "Бригада" Павел Майков назвал Россию "страной победившего быдла".
По его словам, интернет якобы дискредитировал его профессию. Потому что каждый зритель "возомнил себя критиком", а обсуждение фильма стало важнее, чем его просмотр.
- сказал артист в интервью МК.
Он добавил, что если кого-то его слова задели, то значит он прав и попал своим заявлением "в десятку". Потому что если бы он такое услышал, то к себе бы не отнёс.
Напомним, что это уже не первый раз, когда актёр выступает с провакационными заявлениями. Ранее он раскритиковал празднование Дня Победы. Но сделал это не перед праздником, как некоторые деятели культуры и политики, а уже после празничных мероприятий.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
57
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 мая 2021, 13:55
|
20 мая 2021, 03:30
|
18 мая 2021, 11:10
|
20 мая 2021, 22:45
|
18 мая 2021, 03:50
|
16 мая 2021, 12:25
|
16 мая 2021, 00:30