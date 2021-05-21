"Пчёла" из "Бригады" оскорбил всю Россию

Актер из "Бригады" назвал Россию "страной победившего быдла" и раскритиковал зрителей за то, что они высказывают своё "непрофессиональное" мнение в интернете.

Ещё один русский актёр решил оскорбить Россию и её жителей. Исполнитель роли "Пчёлы" в телесериале "Бригада" Павел Майков назвал Россию "страной победившего быдла".

По его словам, интернет якобы дискредитировал его профессию. Потому что каждый зритель "возомнил себя критиком", а обсуждение фильма стало важнее, чем его просмотр.

Мы где находимся? В романе Стругацких, стране Оз? Почему наше искусство и все, что мы имели, скатилось в такую грязь? Мы – страна победившего быдла,

- сказал артист в интервью МК.

Он добавил, что если кого-то его слова задели, то значит он прав и попал своим заявлением "в десятку". Потому что если бы он такое услышал, то к себе бы не отнёс.

Напомним, что это уже не первый раз, когда актёр выступает с провакационными заявлениями. Ранее он раскритиковал празднование Дня Победы. Но сделал это не перед праздником, как некоторые деятели культуры и политики, а уже после празничных мероприятий.