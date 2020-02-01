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"Павел, перестаньте": Захарова сравнила заявление поляка о репарациях с шаромыжничеством
01 февраля 2020, 14:24 • 66 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова замглавы польского МИД Павла Яблонского, потребовавшего репарации от Москвы. "Павел, перестаньте шаромыжничать", - написала она на странице в Facebook.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала польскому дипломату Павлу Яблонскому перестать шаромыжничать. На странице в Facebook она призвала доступно разъяснить поляку истинный смысл этого словам.
Ранее Яблонский заявил, что Польша якобы имеет право требовать от России репарации за ущерб, нанесённый в годы Второй мировой войны.
Ко всему прочему он также добавил, что якобы для таких претензий Варшавы срока давности не существует.
В ответ на это Захарова обратилась к польскому коллеге: "Павел, перестаньте шаромыжничать".
Она также добавила, что надеется на то, что "польские СМИ смогут правильно передать значение этого глагола, а также расскажут своему дипломату об этимологии слова".
Тема репараций обсуждается в Польше с июля прошлого года, когда лидер правящей польской партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что страна никогда не отказывалась от компенсаций со стороны Германии, и отметил, что России также следовало бы выплатить репарации.
В Москве неоднократно подчёркивали недопустимость фальсификации истории Второй мировой войны, пересмотра её итогов и роли советского народа в борьбе против фашизма.
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