"Павел, перестаньте": Захарова сравнила заявление поляка о репарациях с шаромыжничеством

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала польскому дипломату Павлу Яблонскому перестать шаромыжничать. На странице в Facebook она призвала доступно разъяснить поляку истинный смысл этого словам.

Ранее Яблонский заявил, что Польша якобы имеет право требовать от России репарации за ущерб, нанесённый в годы Второй мировой войны.

Ко всему прочему он также добавил, что якобы для таких претензий Варшавы срока давности не существует.

В ответ на это Захарова обратилась к польскому коллеге: "Павел, перестаньте шаромыжничать".

Она также добавила, что надеется на то, что "польские СМИ смогут правильно передать значение этого глагола, а также расскажут своему дипломату об этимологии слова".

Тема репараций обсуждается в Польше с июля прошлого года, когда лидер правящей польской партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что страна никогда не отказывалась от компенсаций со стороны Германии, и отметил, что России также следовало бы выплатить репарации.

В Москве неоднократно подчёркивали недопустимость фальсификации истории Второй мировой войны, пересмотра её итогов и роли советского народа в борьбе против фашизма.