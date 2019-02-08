"Патриот" не смог: США увидели спасение под "Железным куполом" Израиля

Вооруженные силы США хотят купить у Израиля пробную партию зенитных ракетных комплексов Iron dome, или "Железный купол". Аналитики военного издания Business Insider сообщили, что США показали абсолютную неэффективность своих систем ПРО, таких как "Патриот", что вынудило искать спасения под израильским "Железным куполом".

Вооруженные силы США хотят за купить у Израиля партию ЗРК Iron dome, или "Железный купол". Как сообщают израильские СМИ, сумма сделки составляет порядка 373 миллиона долларов.

Речь идет о поставке 12 пусковых установок, 2 радаров, 2 командных пунктов и 240 перехватчиков.

При этом американские специалисты неоднозначно восприняли эту задумку. Как пишет Business Insider, намерением купить иностранные комплексы США расписались в бессилии собственных.

Несмотря на то что военное ведомство Штатов уверяло мировое сообщество, что американские системы являются уникальными и крайне эффективными, в действительности "Патриот" не столь идеален как система защиты.

Отмечается, что "Железный купол" американские военные намерены использовать в реальных военных конфликтах. Это необходимо, чтобы проверить, как она встроится в американскую систему управления боем.

По информации СМИ, "Железный купол" должен поступить заказчику в 2020 году, а испытания планируют закончить к 2023 году.