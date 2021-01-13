"Патриот Украины" в прямом эфире выдал неудобную правду о Крыме. Ведущие погрустнели

Пенсионер из Крыма, представившийся "патриотом Украины", в прямом эфире украинского телеканала выдал неудобную правду о полуострове и объяснил, почему мечтает, но не может переехать в Незалежную. Ведущие, услышав ответы крымчанина, внезапно погрустнели.В прямой эфир украинского телеканала "Наш" дозвонился пенсионер из Крыма по имени Леонид, назвавший себя "патриотом Украины". Он заявил о том, что "хочет, но не может переехать на Украину"."Потому что я там не выживу", - объяснил он ведущим.Как ни старались они вытянуть какой-либо негатив о Крыме, пенсионер при всей своей любви к Незалежной выдавал одну неудобную для Киева правду о полуострове за другой.Сначала Леонид объяснил, что на общую с женой пенсию около 20 тысяч рублей он на коммуналку и интернет тратил не больше 3000 рублей в месяц. При том, что в Крыму у них "двушка" с круглосуточно работающим газовым котлом.А вот на Украине им бы пришлось несладко."Я хотел бы переехать, но как я буду жить там на 1700 гривен?!" - озадачил ведущих вопросом "патриот Украины".В переводе на рубли сумма, озвученная крымчанином, составит примерно 4,5 тысячи. То есть его семейные доходы упадут более чем в 4 раза. И по признанию мужчины, экономика - это единственная причина, по которой он не может переехать в Незалежную.С каждым ответом пенсионера ведущие грустнели всё больше, периодически возвращая на лицо улыбку, но тут же хмурясь. Особенно грустно выглядели их лица после того как "патриот Украины" радостно рассказал о том, что Крым "очень хорошо и здорово изменился", вернувшись в состав России в 2014 году."Если бы проехали, не узнали бы", - отметил пенсионер, отметив и развитие инфраструктуры полуострова, и строительство дорог и детских площадок. Единственной проблемой он назвал трудности с работой.