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"Патриот Украины" в прямом эфире выдал неудобную правду о Крыме. Ведущие погрустнели

13 января 2021, 10:00  •  327 • Украина

Пенсионер из Крыма, представившийся "патриотом Украины", в прямом эфире украинского телеканала выдал неудобную правду о полуострове и объяснил, почему мечтает, но не может переехать в Незалежную. Ведущие, услышав ответы крымчанина, внезапно погрустнели.

В прямой эфир украинского телеканала "Наш" дозвонился пенсионер из Крыма по имени Леонид, назвавший себя "патриотом Украины". Он заявил о том, что "хочет, но не может переехать на Украину".

"Потому что я там не выживу", - объяснил он ведущим.

Как ни старались они вытянуть какой-либо негатив о Крыме, пенсионер при всей своей любви к Незалежной выдавал одну неудобную для Киева правду о полуострове за другой.

Сначала Леонид объяснил, что на общую с женой пенсию около 20 тысяч рублей он на коммуналку и интернет тратил не больше 3000 рублей в месяц. При том, что в Крыму у них "двушка" с круглосуточно работающим газовым котлом.

А вот на Украине им бы пришлось несладко.

"Я хотел бы переехать, но как я буду жить там на 1700 гривен?!" - озадачил ведущих вопросом "патриот Украины".

В переводе на рубли сумма, озвученная крымчанином, составит примерно 4,5 тысячи. То есть его семейные доходы упадут более чем в 4 раза. И по признанию мужчины, экономика - это единственная причина, по которой он не может переехать в Незалежную.

С каждым ответом пенсионера ведущие грустнели всё больше, периодически возвращая на лицо улыбку, но тут же хмурясь. Особенно грустно выглядели их лица после того как "патриот Украины" радостно рассказал о том, что Крым "очень хорошо и здорово изменился", вернувшись в состав России в 2014 году.

"Если бы проехали, не узнали бы", - отметил пенсионер, отметив и развитие инфраструктуры полуострова, и строительство дорог и детских площадок. Единственной проблемой он назвал трудности с работой.

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