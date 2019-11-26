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"Патриарх Кирилл любит ракеты": National Interest начал спекулировать на фантастических байках про Россию и Православие

26 ноября 2019, 16:39  •  80 • В мире
National Interest обвинил Русскую Православную Церковь во всеобщей милитаризации. И вообще начал спекулировать на фантастических байках про Россию и Православие. "Патриарх Кирилл любит ракеты", - уверяет издание.
Информационная война против Русской Православной Церкви набирает обороты. Ранее свои опусы выдавало издание Financial Times, теперь подключилось и The National Interest.
Так, издание пишет, что Русская Православная Церковь используется якобы и в кремлёвских пропагандах, и в информационных войнах. Смешав светское и религиозное, поправ все законы этики, американский журнал даже приплёл ко всей своей тираде против Русской Православной Церкви и деятельность "советского режима", и даже нацистскую пропаганду, которые якобы вовсю пользовались советскими плакатами в своих целях.
"Церковь не только поддержала идеологическое наступление Кремля за рубежом, но и сыграла важную роль в нарастающей милитаризации российского общества", - продолжает фантазировать американский журнал. Разумеется, всё - в знакомом уже всем нам юмористическом ключе "хайли лайкли" - без доказательств, одни только пугающие словосочетания.
"Патриарх Кирилл не только симпатизирует ракетчикам, но и явно любит сами ракеты", - нагнетает NI (перевод по ИноСМИ).
Руководитель религиозной редакции Царьграда Михаил Тюренков отметил, что западные политологи и политические публицисты, анализирующие место Русской Православной Церкви в социальной жизни нашей страны и всего постсоветского пространства, продолжают традиции советологии XX века, совмещающей весьма поверхностный научный анализ с эффектными пропагандистскими выводами.
"По сути, оставаясь механизмом манипуляции массовым сознанием, как это было в десятилетия холодной войны, в последние годы фактически возобновившейся, - подчёркивает эксперт. - Но если в конце 1940-х и в 1980-х годах в качестве жупела небезосновательно выступала коммунистическая идеология, а параноидальный лозунг "Русские идут!" был связан с успехами коммунистического движения в третьих странах, то сегодня западная пропаганда полностью раскрыла свою сущность".
Тюренков также добавляет, что теперь её главные опасения связаны не с марксистскими идеями, а с тем, что именно Россия является единственной суверенной страной, отстаивающей традиционные духовно-нравственные ценности и ту христианскую цивилизацию, которая последовательно уничтожается подлинными хозяевами современного мира.
"Именно поэтому самым страшным фактором российской политики для западной системы является сближение государства и Церкви, - объясняет он. - В отличие от большинства отечественных политологов, весьма скептически относящихся к религиозному фактору в общественно-политической жизни нашей страны, западные аналитики прекрасно понимают, что именно Православие является стержнем России как государства-цивилизации. И её усиление возможно только при обращении к традиционалистской идеологии, сочетающей концепцию "Москва - Третий Рим", христианскую имперскую идею, защиту семейных ценностей и евразийскую геополитику, включающую панславистские идеи".
И кстати, всё это с очевидной тревогой перечисляет в своей статье The National Interest.
"Это весьма прагматическое военно-политическое американское издание, отнюдь не склонное к наивному алармизму, - отмечает Тюренков. - То есть если The National Interest настолько опасается усиления политической роли Русской Православной Церкви в жизни Государства Российского - это очевидный "звоночек", что мы всё делаем правильно и нужно активнее работать в том же направлении. И в этом отношении проговорка автора, замечающего, что "традиционные ценности стали знаменем ультраправых популистских партий, которые Москва поддерживает, стремясь подорвать западную либеральную демократию и идею универсальных прав человека", только подтверждает опасения западных леволиберальных глобалистов, чувствующих, что консервативное большинство стран, являющихся частью их системы, может консолидироваться и избавиться от системы, уже много лет разрушающей традиции их предков".

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