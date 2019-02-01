Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Адмирал Иван Иваныч Си-Цзиньпинский
«Это должно быть триумфальное возвращение»: зачем конгресс пытается заблокироват...
Миллиардные хищения: суд арестовал пятерых фигурантов дела сенатора Арашукова
«Люди готовы поддержать комика, и это проблема для Порошенко»: Зеленский возглав...
Главная / В мире

"Паства в экстазе": Украинские СМИ за генсека ПАСЕ "лишили" Скабееву аккредитации

01 февраля 2019, 05:09  •  125 • В мире
"Паства в экстазе", - прокомментировала Витязева вброс украинских СМИ, которые за генсека Совета Европы "лишили" журналистку Ольгу Скабееву аккредитации в ПАСЕ.
Журналист Юлия Витязева прокомментировала сообщение украинских СМИ о лишении аккредитации в ПАСЕ журналиста Ольги Скабеевой. Она пояснила, что секретарь генсека Совета Европы написал письмо с предупреждением и напоминанием о правилах поведения обеим сторонам инцидента. О лишении аккредитации речь не шла.
"Но шумеры уже празднуют. Идиоты", - ответила Витязева на злобный твит с Украины.
Журналист также пояснила, как сложились и распространились такие слухи.
"Рубрика "как это работает". Заявляешь о перемоге, но с пометкой "пока нет, но уже скоро!". И, вуаля! Вымысел переходит в разряд свершившегося факта. Правда, ни Скабеева, ни ПАСЕ об этом ещё не знают. Но это и не важно. Главное, паства в экстазе", - написала Витязева в Twitter.
Неприятный инцидент c украинским представителем в ПАСЕ Бориславом Берёзой и Ольгой Скабеевой произошёл тогда, когда она его интервьюировала. Берёзе не понравились вопросы и комментарии российской журналистки, и он её грубо оттолкнул.
Перемога дня: Скабееву якобы лишили аккредитации в ПАСЕ. На самом деле: секретарь генсека Совета Европы заявил, что написал письмо с предупреждением и напоминанием о правилах поведения обеим сторонам инцидента. О лишении аккредитации речь не идёт.
Но шумеры уже празднуют. Идиоты pic.twitter.com/M94UdPMddp
— Юлия Витязева (@Vityzeva) 31 января 2019 г.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


125
Источник
Похожие новости
31 января 2019, 15:54
«Россия — надёжный поставщик»: в ФРГ ответили на критику «Северного потока — 2» со стороны США
31 января 2019, 09:39
"Хотя бы так заставлю этого лжеца помочь ВСУ": Экс-министру обороны Украины пригрозили судом и "раскулачиванием"
01 февраля 2019, 04:54
«Это должно быть триумфальное возвращение»: зачем конгресс пытается заблокировать вывод военного контингента США из САР
Загрузка...
01 февраля 2019, 05:09
Обвиняй и удаляй: Twitter удалил 400 российских аккаунтов, Facebook – 700 иранских
31 января 2019, 06:24
ТОП-10: Американцы сосчитали снег во всех городах мира
01 февраля 2019, 05:09
Витязева напомнила про изгнание русских из республик СССР ЕСПЧ, который постановил России выплатить компенсацию Грузии
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 января 2019, 08:54
"‏Путин вынужден скрывать семью": Украинские медиа обнаружили у президента России маленькую дочь
28 января 2019, 03:39
Мадуро придется несладко: Хазин назвал действенный метод России дать пощечину США
25 января 2019, 13:54
"Позорно низкий уровень": В Израиле узнали о "жалобах" российских военных из-за С-300
31 января 2019, 03:09
"Хан" при живом президенте": Как главы республик "командовали" людьми Путина до большой "чистки"
25 января 2019, 23:39
После слов Кадырова депутат Рады извинился за нападение на Скабееву в ПАСЕ
29 января 2019, 02:09
Толкнувший Скабееву депутат Рады прокомментировал заявление Кадырова
27 января 2019, 01:24
«США не стоят за госпереворотом, они его возглавляют»: как прошло заседание Совбеза ООН по Венесуэле
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.