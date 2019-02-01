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"Паства в экстазе": Украинские СМИ за генсека ПАСЕ "лишили" Скабееву аккредитации
01 февраля 2019, 05:09 • 125 • В мире
"Паства в экстазе", - прокомментировала Витязева вброс украинских СМИ, которые за генсека Совета Европы "лишили" журналистку Ольгу Скабееву аккредитации в ПАСЕ.
Журналист Юлия Витязева прокомментировала сообщение украинских СМИ о лишении аккредитации в ПАСЕ журналиста Ольги Скабеевой. Она пояснила, что секретарь генсека Совета Европы написал письмо с предупреждением и напоминанием о правилах поведения обеим сторонам инцидента. О лишении аккредитации речь не шла.
"Но шумеры уже празднуют. Идиоты", - ответила Витязева на злобный твит с Украины.
Журналист также пояснила, как сложились и распространились такие слухи.
"Рубрика "как это работает". Заявляешь о перемоге, но с пометкой "пока нет, но уже скоро!". И, вуаля! Вымысел переходит в разряд свершившегося факта. Правда, ни Скабеева, ни ПАСЕ об этом ещё не знают. Но это и не важно. Главное, паства в экстазе", - написала Витязева в Twitter.
Неприятный инцидент c украинским представителем в ПАСЕ Бориславом Берёзой и Ольгой Скабеевой произошёл тогда, когда она его интервьюировала. Берёзе не понравились вопросы и комментарии российской журналистки, и он её грубо оттолкнул.
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