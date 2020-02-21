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"Пасть порву, моргалы выколю": "Новый" президент США обещает "покончить" с Путиным

21 февраля 2020, 15:54  •  219 • Политика
Один из главных претендентов на пост президента США Берни Сандерс в предвыборной кампании обещает "подорвать основы путинской власти". Он грозится прекратить поддержку банков, "перекачивающих" русские деньги, освободить Америку от углеводородной зависимости, а главное - прекратить антироссийскую пропаганду, которая имеет обратный эффект.
В материале, опубликованном на страницах британской The Guardian, подробно разбирается предвыборная платформа вермонтского сенатора, одного из главных кандидатов на пост президента США Берни Сандерса. Напомним, Сандерс участвовал в выборах 2016 года, когда победил Дональд Трамп.
Автор статьи указывает на то, что нынешняя политика Штатов - как внешняя, так и внутренняя - лишь способствует укреплению позиций России в мире. Сандерс намерен изменить эту тенденцию, но для этого нужно подорвать три главные основы путинского влияния, пишет газета.
Во-первых, Америка должна перестать зависеть от нефти и газа, об этом Сандерс говорит уже давно, уповая на "зелёные источники энергии". К этому же нужно призвать и европейских союзников, считает политик. Конечно, все свои призывы он облекает в форму заботы об экологии, но на деле просто хочет ослабить влияние России с её огромными запасами нефти и газа на мировую экономику.
Во-вторых, Сандерс планирует победить российскую коррупцию - например, пресекая деятельность огромной международной системы тайных финансов. Автор материала считает, что все те космические взятки и откаты, на которых зиждется русская экономика, попадают в западные банки, скрываются на счетах подставных западных фирм или вкладываются в недвижимость.
И в-третьих, Америка должна перестать "вестись" на "провокации" Путина, который якобы активно разжигает конфликты за рубежом, чтобы укрепить националистические настроения внутри страны. Сандерс хочет отойти от примитивной риторики холодной войны, пишет автор.
Политик давно уже прославился у себя на родине эмоциональными высказываниями и выступлениями, в том числе антироссийскими, поэтому его угрозы были восприняты спокойно, в том числе и в России. "Пасть порву, моргалы выколю", - в шутку характеризуют намерения "президента Берни" в Сети.

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