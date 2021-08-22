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"Партнёры санкций не накладывают": Меркель и её преемники добьют Германию - Сатановский

22 августа 2021, 01:00  •  145 • Политика
Евгений Сатановский считает, что канцлер Германии Ангела Меркель и её преемники добьют Германию. Он пофантазировал на тему отказа ФРГ от русского газа. "Партнёры санкций не накладывают", - напомнил политолог.
Сатановский в своём Telegram-канале "Армагеддоныч" напомнил, какие темы поднимались на встрече Ангелы Меркель и Владимира Путина в Москве. В целом векторы беседы были позитивные, хотя, по оценкам немецкой прессы, позитивного в отношениях между Россией и Германией нет.
Политолог заявил, что Ангела Меркель никогда не была России другом. Не будут друзьями и те, кто придут на её место. Да и как партнёр Германия "так себе", пишет Сатановский.
"Партнёры санкций не накладывают, врагов твоей страны не поддерживают и во внутренние дела её не влезают", - отметил он.
Автор поста представил, что будет, если исполнится мечта "начальства" украинцев, поляков и прибалтов: "Северный поток - 2" не будет запущен или же Европа откажется от русского газа и нефти, от строительства наших АЭС у себя.
Германия "впадёт в каменный век", станет европейской страной второго или даже третьего разряда, считает Сатановский. Не сможет производить конкурентоспособные на мировом рынке товары. Все ниши, которые сейчас занимает ФРГ, быстро заполнят китайцы, японцы, турки и корейцы.
России в данном случае бояться нечего. По мнению политолога, нынешний канцлер и те, кто займут это кресло после, добьют Германию.
"От старой доброй Германии всё равно сейчас мало что осталось, и в этом роль Ангелы Меркель. <...> Если её преемники всерьёз решат добить свою собственную страну, окончательно испортив отношения с Россией, кто им может помешать?" - задал ключевой вопрос Евгений Сатановский.
Ранее китайское издание Sohu разгадало характер президента России Владимира Путина по букету для канцлера Германии Ангелы Меркель. Это уже не первый раз, когда русский политик дарит женщинам-коллегам цветы.

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