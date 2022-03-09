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"Партнёры должны помочь": Соратник Зеленского раскрыл, кого просят решить проблему Киева
09 марта 2022, 19:25 • 260 • Политика
Игорь Жовква, заместитель главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского, раскрыл, кого просят решить проблему Киева. "Партнёры должны помочь", - заявил он, говоря о "серьёзных переговорах".
Фактически Киев признал, что переговоры украинской делегации с представителями России и не предполагали реальных договорённостей. Жовква в интервью программе Tagesschau на немецком телевидении заявил, что единственный вариант "серьёзных переговоров", которые Киев допускает с Россией, - это переговоры между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.
Замглавы Офиса Зеленского добавил, что президент Украины готов к такому диалогу.
"Международные партнёры должны помочь нам организовать такую встречу", - подчеркнул он.
Жовква не объяснил, почему Киев не может организовать саммит, однако отметил, что эту задачу просят решить канцлера Германии Олафа Шольца.
"Мы говорим с немецким канцлером, чтобы организовать такую встречу", - сообщил украинский политик.
Напомним, состоялось уже три раунда переговоров между русской и украинской делегациями, посвящённых ситуации на Украине. На второй встрече стороны достигли соглашения по поводу открытия гуманитарных коридоров, которые позволят эвакуировать мирных граждан, доставить людям необходимые продукты и лекарства. Увы, полноценно эти коридоры не работают до сих пор. Украинские войска блокируют перемещение людей в безопасные зоны.
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