"Партнёры должны помочь": Соратник Зеленского раскрыл, кого просят решить проблему Киева

Игорь Жовква, заместитель главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского, раскрыл, кого просят решить проблему Киева. "Партнёры должны помочь", - заявил он, говоря о "серьёзных переговорах".

Фактически Киев признал, что переговоры украинской делегации с представителями России и не предполагали реальных договорённостей. Жовква в интервью программе Tagesschau на немецком телевидении заявил, что единственный вариант "серьёзных переговоров", которые Киев допускает с Россией, - это переговоры между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Замглавы Офиса Зеленского добавил, что президент Украины готов к такому диалогу.

"Международные партнёры должны помочь нам организовать такую встречу", - подчеркнул он.

Жовква не объяснил, почему Киев не может организовать саммит, однако отметил, что эту задачу просят решить канцлера Германии Олафа Шольца.

"Мы говорим с немецким канцлером, чтобы организовать такую встречу", - сообщил украинский политик.

Напомним, состоялось уже три раунда переговоров между русской и украинской делегациями, посвящённых ситуации на Украине. На второй встрече стороны достигли соглашения по поводу открытия гуманитарных коридоров, которые позволят эвакуировать мирных граждан, доставить людям необходимые продукты и лекарства. Увы, полноценно эти коридоры не работают до сих пор. Украинские войска блокируют перемещение людей в безопасные зоны.