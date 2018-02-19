Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
ЦРУ готовится взорвать Израиль
Британцы мечтают о «Прохоровке» на полях Европы
Тиллерсон: США надеются, что в России еще кого-нибудь можно подвергнуть санкциям
В Киеве отметили годовщину Майдана антироссийскими погромами
Главная / Политика

"Партнеры по НАТО встревожены" - в НАТО испугались новой гонки вооружений из-за России

19 февраля 2018, 08:10  •  168 • Политика
Глава НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в нарушении Договора РСМД.
Модернизация ядерного арсенала РФ якобы нарушает договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), что может привести к новой гонке вооружений в Европе, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Bild.
Он отметил, что обновление ядерного арсенала и ядерные учения РФ могут «спровоцировать новую ядерную гонку в Европе».
Договор заключен между Россией и США. По словам главы НАТО, Вашингтон «установил», что Москва якобы нарушает данный договор и «собирается разработать, а также испытать новую ракету средней дальности».
"Все партнёры по НАТО встревожены", — добавил Столтенберг.
Руководитель Североатлантического альянса призвал РФ соблюдать договор и обеспечить открытость своих оборонных проектов и военных маневров.
Столтенберг подчеркнул, что договор РСМД является "краеугольным камнем европейской безопасности", который десятилетиями обеспечивал мир в Центральной Европе.
СССР и США подписали ДРСМД в декабре 1987 года. Документ сократил ракеты дальностью от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

168
Источник
Похожие новости
18 февраля 2018, 15:54
Косачев: Нападение украинских подонков на Россотрудничество спровоцировал Порошенко
18 февраля 2018, 15:54
Сирийские курды похвастали уничтожением 13 турецких военных в Африне
18 февраля 2018, 15:54
Либералы распространяют очередной антипутинский вброс про эссе в школе Ижевска

19 февраля 2018, 01:39
Сербская православная церковь под ударом
18 февраля 2018, 12:39
Посол России пообещал поддержку Москвы в случае нападения Ирана на Израиль
18 февраля 2018, 15:54
Минобороны Швеции назвало условия своего участия в миссии ООН в Донбассе
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
14 февраля 2018, 07:54
EUGAL: младший брат «Северного потока-2» и последний гвоздь в крышку американского газового гроба
14 февраля 2018, 11:09
Кто ответит за десятки россиян, погибших в Сирии
18 февраля 2018, 09:24
Захарова поймала Тимошенко на двойных стандартах и откровенном вранье
17 февраля 2018, 07:24
Рады бы повоевать, но Россия не позволит
12 февраля 2018, 22:08
Леонид Ивашов. Об авиакатастрофе в Подмосковье и плясках российской власти
16 февраля 2018, 21:24
«Ребёнок лежал на снегу и не дышал»: четырёхлетняя девочка умерла во время прогулки в детском саду
12 февраля 2018, 10:24
В шаге от войны: ЧВК Вагнера под огнем «Ганшипа»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.