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"Партнеры по НАТО встревожены" - в НАТО испугались новой гонки вооружений из-за России
19 февраля 2018, 08:10 • 168 • Политика
Глава НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в нарушении Договора РСМД.
Модернизация ядерного арсенала РФ якобы нарушает договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), что может привести к новой гонке вооружений в Европе, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Bild.
Он отметил, что обновление ядерного арсенала и ядерные учения РФ могут «спровоцировать новую ядерную гонку в Европе».
Договор заключен между Россией и США. По словам главы НАТО, Вашингтон «установил», что Москва якобы нарушает данный договор и «собирается разработать, а также испытать новую ракету средней дальности».
Руководитель Североатлантического альянса призвал РФ соблюдать договор и обеспечить открытость своих оборонных проектов и военных маневров.
Столтенберг подчеркнул, что договор РСМД является "краеугольным камнем европейской безопасности", который десятилетиями обеспечивал мир в Центральной Европе.
СССР и США подписали ДРСМД в декабре 1987 года. Документ сократил ракеты дальностью от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров.
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