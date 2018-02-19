"Партнеры по НАТО встревожены" - в НАТО испугались новой гонки вооружений из-за России

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Глава НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в нарушении Договора РСМД.

Модернизация ядерного арсенала РФ якобы нарушает договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), что может привести к новой гонке вооружений в Европе, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Bild.

Он отметил, что обновление ядерного арсенала и ядерные учения РФ могут «спровоцировать новую ядерную гонку в Европе».

Договор заключен между Россией и США. По словам главы НАТО, Вашингтон «установил», что Москва якобы нарушает данный договор и «собирается разработать, а также испытать новую ракету средней дальности».

"Все партнёры по НАТО встревожены", — добавил Столтенберг.

Руководитель Североатлантического альянса призвал РФ соблюдать договор и обеспечить открытость своих оборонных проектов и военных маневров.

Столтенберг подчеркнул, что договор РСМД является "краеугольным камнем европейской безопасности", который десятилетиями обеспечивал мир в Центральной Европе.

СССР и США подписали ДРСМД в декабре 1987 года. Документ сократил ракеты дальностью от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров.