"Партнер по фильму "Мимино" сгорел бы со стыда!": Кикабидзе разнесли за "мерзопакостные" слова о России

Грузинский актер и звезда фильма "Мимино" Вахтанг Кикабидзе заявил, что русофобии в Грузии нет, и тут же назвал Россию оккупантом. По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадима Манукяна, если бы Фрунзик Мкртчян, партнер Кикабидзе по фильму "Мимино", был жив - то он бы сгорел от стыда.

После нескольких дней антироссийских беспорядков в Тбилиси президент России Владимир Путин ввел запрет на прямые рейсы в Грузию и временно запретил продавать путевки в страну. Причиной таких мер стало опасение за безопасность российских граждан.

"Русофобии в Грузии нет, это мерзопакостно было придумано этой делегацией, что приехала. 20% территории Грузии оккупировано Кремлем", - прокомментировал запрет Вахтанг Кикабидзе.

На фоне русофобской истерики в Грузии Кикабидзе со своими, выражаясь его же словами, "мерзопакостными" заявлениями о "Кремле-оккупанте" проявил себя безответственно, считает эксперт Вадим Манукян. Он подчеркнул, что слова актера сеют лишь дополнительную рознь между русскими и грузинами.

"Мне кажется, если бы Фрунзик Мкртчян был бы жив и услышал, какие заявления делает его партнер по фильму "Мимино", наверняка сгорел бы со стыда!" - цитирует ФАН слова эксперта.

Напомним, что ещё во время нападения Грузии на Южную Осетию в 2008 году Вахтанг Кикабидзе поддержал инициатора атаки президента Михаила Саакашвили. Также актер как-то отметил, что если бы был моложе, то отправился воевать в Донбасс на стороне Украины.