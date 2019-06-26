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"Партнер по фильму "Мимино" сгорел бы со стыда!": Кикабидзе разнесли за "мерзопакостные" слова о России

26 июня 2019, 00:24  •  87 • Политика
Кикабидзе раскритиковали за "мерзопакостные" слова о "Кремле-оккупанте". "Если бы Фрунзик Мкртчян был бы жив и услышал, какие заявления делает его партнер по фильму "Мимино", наверняка сгорел бы со стыда!" - считает эксперт Вадим Манукян.
Грузинский актер и звезда фильма "Мимино" Вахтанг Кикабидзе заявил, что русофобии в Грузии нет, и тут же назвал Россию оккупантом. По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадима Манукяна, если бы Фрунзик Мкртчян, партнер Кикабидзе по фильму "Мимино", был жив - то он бы сгорел от стыда.
После нескольких дней антироссийских беспорядков в Тбилиси президент России Владимир Путин ввел запрет на прямые рейсы в Грузию и временно запретил продавать путевки в страну. Причиной таких мер стало опасение за безопасность российских граждан.
"Русофобии в Грузии нет, это мерзопакостно было придумано этой делегацией, что приехала. 20% территории Грузии оккупировано Кремлем", - прокомментировал запрет Вахтанг Кикабидзе.
На фоне русофобской истерики в Грузии Кикабидзе со своими, выражаясь его же словами, "мерзопакостными" заявлениями о "Кремле-оккупанте" проявил себя безответственно, считает эксперт Вадим Манукян. Он подчеркнул, что слова актера сеют лишь дополнительную рознь между русскими и грузинами.
"Мне кажется, если бы Фрунзик Мкртчян был бы жив и услышал, какие заявления делает его партнер по фильму "Мимино", наверняка сгорел бы со стыда!" - цитирует ФАН слова эксперта.
Напомним, что ещё во время нападения Грузии на Южную Осетию в 2008 году Вахтанг Кикабидзе поддержал инициатора атаки президента Михаила Саакашвили. Также актер как-то отметил, что если бы был моложе, то отправился воевать в Донбасс на стороне Украины.

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