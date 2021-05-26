"Партизанский" план Зеленского разгадали в Раде: Главное - не больше двух в отряде

"Партизанские" планы президента Украины Владимира Зеленского после предложенных им законопроектов "Об основах национального сопротивления" и об увеличении численности ВСУ разгадал депутат Рады Вадим Рабинович. В Сети тут же посоветовали: главное - не собираться больше двух в отряде.

По словам Рабиновича, предложенная Зеленским программа является точным подобием "программы фронта национального освобождения Сальвадора".

"Смысл в том, что всех будут готовить для ведения партизанской войны, в том числе и на оккупированных территориях. В случае инвалидности - бесплатное лечение", - заявил он.

По словам Рабиновича, задумка предполагает, что "члены сопротивления должны отражать информационную агрессию, быть патриотами" и противодействовать диверсантам.

В России с юмором отнеслись к такой инициативе Киева, вспомнив старый анекдот.

"Зачем создавать, ведь и так два украинца вместе - это уже партизанский отряд, а вот три - уже с предателем", - написал пользователь Себекхотеп III.