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"Партизанский" план Зеленского разгадали в Раде: Главное - не больше двух в отряде
26 мая 2021, 08:00 • 296 • Политика
"Партизанские" планы президента Украины Владимира Зеленского после предложенных им законопроектов "Об основах национального сопротивления" и об увеличении численности ВСУ разгадал депутат Рады Вадим Рабинович. В Сети тут же посоветовали: главное - не собираться больше двух в отряде.
По словам Рабиновича, предложенная Зеленским программа является точным подобием "программы фронта национального освобождения Сальвадора".
"Смысл в том, что всех будут готовить для ведения партизанской войны, в том числе и на оккупированных территориях. В случае инвалидности - бесплатное лечение", - заявил он.
По словам Рабиновича, задумка предполагает, что "члены сопротивления должны отражать информационную агрессию, быть патриотами" и противодействовать диверсантам.
В России с юмором отнеслись к такой инициативе Киева, вспомнив старый анекдот.
"Зачем создавать, ведь и так два украинца вместе - это уже партизанский отряд, а вот три - уже с предателем", - написал пользователь Себекхотеп III.
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