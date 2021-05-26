Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Батька исполнил красиво": Маргарита Симоньян - о спецоперации Лукашен...
Двоюродный брат Немцова бьёт в набат: "Кажется, начинаю понимать..."
На Украине "поджали хвост" после решения Вашингтона: "Тревожно&qu...
"Не протянут 4 года": Британцы "попрощались" с США после сло...
Главная / Политика

"Партизанский" план Зеленского разгадали в Раде: Главное - не больше двух в отряде

26 мая 2021, 08:00  •  296 • Политика
"Партизанские" планы президента Украины Владимира Зеленского после предложенных им законопроектов "Об основах национального сопротивления" и об увеличении численности ВСУ разгадал депутат Рады Вадим Рабинович. В Сети тут же посоветовали: главное - не собираться больше двух в отряде.
По словам Рабиновича, предложенная Зеленским программа является точным подобием "программы фронта национального освобождения Сальвадора".
"Смысл в том, что всех будут готовить для ведения партизанской войны, в том числе и на оккупированных территориях. В случае инвалидности - бесплатное лечение", - заявил он.
По словам Рабиновича, задумка предполагает, что "члены сопротивления должны отражать информационную агрессию, быть патриотами" и противодействовать диверсантам.
В России с юмором отнеслись к такой инициативе Киева, вспомнив старый анекдот.
"Зачем создавать, ведь и так два украинца вместе - это уже партизанский отряд, а вот три - уже с предателем", - написал пользователь Себекхотеп III.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



296
Источник
Похожие новости
26 мая 2021, 03:25
"Начнёшь говорить - бойкот": Макаревичу раскрыли глаза на "изменчивый мир"
25 мая 2021, 23:45
В США ждут от Путина торт на переговорах с Байденом
26 мая 2021, 01:35
США испугались военных учений России в Баренцевом море: NI назвал причину
26 мая 2021, 08:00
"Я виноват перед вами". Раскаяние российского министра напомнило о дне… когда снизу постучали
26 мая 2021, 06:10
Европа хочет избавиться от влияния США, но есть лишь один способ - политолог
26 мая 2021, 08:00
"Партизанский" план Зеленского разгадали в Раде: Главное - не больше двух в отряде
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 мая 2021, 05:00
Политолог определил главный просчёт США с майданом: "Крым не мог не уйти"
19 мая 2021, 11:55
Business Insider показал, во что Москва "превратила" Крым: На первый взгляд неприступен, но...
22 мая 2021, 21:30
Норкин одной фразой обнулил эффект Манижи
20 мая 2021, 12:40
"Может, бахнем?": "Секретная" запись беседы Лаврова, Шойгу и Путина восхитила Рунет
24 мая 2021, 02:50
Немецкий комик сказал правду о США и России, сорвав аплодисменты
22 мая 2021, 01:20
Резкое заявление Путина впечатлило болгар: "Ковбои сдали назад"
25 мая 2021, 05:25
"Ответку" давать опасно": Политолог оценила коварство ВСУ в Донбассе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.