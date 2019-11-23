"Партия жахнула всех?": Пронько напомнил единороссам о необходимости платить по счетам

В такой ситуации, говорит Юрий Пронько, "партия власти" попытается изменить свой имидж и стать "народной", проще говоря, совершить политический манёвр, который позволит в очередной раз привлечь на свою сторону российских избирателей.

Но ведущий "Сухого остатка" сомневается в успехе затеи. Он напоминает, что на протяжении последних 30 лет "партии власти", вне зависимости от того, как она называлась, удавалось, если говорить языком одного из нынешних лидеров "Единой России", "жахнуть всех", а фактически обмануть избирателей.

"Вспомните, в разное время "партией власти" считались "Выбор России", "Наш дом Россия", "Единство". Сейчас это "Единая Россия", имеющая абсолютное большинство в парламенте страны, где оппозиция может вообще молчать или же, наоборот, митинговать, сколько влезет. Законы принимаются исключительно по воле депутатов-единороссов. Именно это большинство принимало и принимает такие решения, которые, мягко говоря, не находят поддержки граждан страны", - говорит Пронько.

Он добавляет, что водоразделом этого антагонизма стала пенсионная реформа.

"До этого момента граждане готовы были прощать "партии власти" практически любое самодурство, любое провокативное решение, но, когда был нарушен негласный "пакт о ненападении", отношение к "Единой России" стало резко негативным. Да, общество, простите, "проглотило" эту пенсионную "оплеуху", но затаило обиду, которая уже начала выплескиваться на региональных выборах. Вспомните голосование в Хабаровске, Владимире, Хакасии, Владивостоке, когда "прокатывали" единороссов. Самым же серьёзным ударом по "ЕдРу" могут стать выборы в Госдуму в 2021-м", - прогнозирует ведущий.

Как показали исследования ВЦИОМа и Института развития парламентаризма с пафосным названием «Прекрасная "Единая Россия" будущего", большинство жителей страны - 51% - выступают за сменяемость "партии власти".

"Давайте посмотрим на "Единую Россию" глазами нынешних членов этой партии, а также тех, кто в ней разочаровался. Помните, как целый город в Свердловской области был наказан за то, что его жители не поддержали кандидата от "ЕдРа"? Мэр буквально умолял своих земляков "одуматься" и проголосовать, "как надо", - напоминает Пронько.

"У нас, мои дорогие коллеги, 17 мая будут следующие выборы. Если мы голосуем точно так же или ещё хуже, то, соответственно, мы ничего не получаем. На сегодняшний момент в Госдуме две трети властной партии распределяют финансы на регионы, в Законодательном Собрании Свердловской области две трети властной партии распределяют финансы на муниципалитеты. Если власть просит нас - поддержите нашего кандидата, дорогие друзья, давайте будем поддерживать. Ещё раз говорю, 8-го мы проголосовали, 13-го мы получили результат. У нас сегодня нет ни второй школы, ни лыжероллерной трассы, которую нам обещали построить", - говорит мэр Краснотурьинска Александр Устинов.

То есть, если горожане "правильно" проголосуют на предстоящих выборах, за это городу выделят деньги на строительство инфраструктурных объектов, делает вывод Юрий Пронько.

"Если же они вновь "прокатят" "Единую Россию", денег им не видать. По-моему, чистой воды шантаж, точно не добавляющий очков ныне правящей партии.

Следующий пример, как член "Единой России", глава Печорского района Псковской области Дмитрий Сопотов оказался в центре скандала, когда в нецензурной форме оскорблял представителей полиции, остановивших автомобиль для проверки, в котором в том числе находился и этот единоросс", - рассказывает ведущий.

По его словам, это наглядная иллюстрация поведения тех, кто, вступив в "партию власти", стал считать себя "пупом земли российской".

"Очевидно, что у них от вседозволенности "сносит крышу". Они дискредитируют не только себя, но и всю власть, к которой и так сегодня относятся "не очень". Подобные хамские выходки партийного начальства подвигли депутата из Свердловской области Анну Асанову выйти из "Единой России", - напоминает Пронько.

Асанова ранее рассказала Znak.com, что не согласна с работой старших коллег, которые "принимают законы не в пользу народа".

"Я работала в общеврачебной практике на селе, но потом наше здравоохранение начало рушиться: заработные платы снизились больше чем на 50%, специалисты стали уезжать, закрылась лаборатория. Решила себя попробовать как депутат и увидела, что проблемы не на местном уровне, а намного выше. На местном же уровне у нас большинство - единороссы, и они не имеют права на свои мысли. Я у них изгой, неправильный единоросс. В основном депутаты у нас работают на муниципальной службе, многие напрямую подчиняются главе: сами деньги выделили, сами освоили, сами отчитались и поставили себе оценку", - говорит Асанова.

По её словам, не только непонимание коллег по партии на местном уровне побудило её выйти из "Единой России", но и так называемая пенсионная реформа, повышение налогов и плачевная ситуация в отечественной медицине.

"Я не хочу нарабатывать для "Единой России" политические очки, за которые потом мне и достанется", - поясняет Анна Асанова.

По её признанию, она хочет стать примером для остальных, несогласных с политикой "Единой России".

"Мы и так уже закопаны по шею", - говорит человек, который поверил "Единой России", а после осознал, где оказался, подчёркивает ведущий.

В другой точке России аналогичное чувство испытал депутат Новгородской областной думы Андрей Ломанов. Написав заявление о выходе из "Единой России", он заявил, что руководство партии потеряло связь с реальностью, оторвалось от насущных нужд и забот народа. Согласитесь, важное признание от человека, изнутри знающего положение дел в "партии власти", считает ведущий.

Понимая, что у "Единой России" сложился крайне неприглядный образ в глазах простых граждан, её кандидаты подались в самовыдвиженцы, говорит Пронько.

"Члены партии фактически дистанцировались от своей конторы для, простите, обмана избирателей. За эти маневры "ЕдРо" уже неоднократно подвергалась критике, после чего её лидер Дмитрий Медведев фактически ввёл запрет на подобные политические махинации. Более того, в последнее время пошла новая волна - губернаторы встают во главе региональных отделений партии. Руководители регионов будут вынуждены "давить", чтобы добиться приемлемого для "ЕдРа" результата. Но как смотреть, например, работающим старикам и инвалидам в глаза, когда им на федеральном уровне отказывают в индексации пенсий? На мой взгляд, это крайне непродуманный шаг", - считает Юрий Пронько.

Будущее "Единой России" зависит исключительно от тех решений, которые в дальнейшем будут приниматься на разных уровнях власти - либо избиратели пошлют её к праматери истории, либо партия наконец начнёт действовать в их интересах, прогнозирует ведущий.

Но последнее, по его словам, маловероятно, поскольку в "партии власти", к сожалению, не извлекли урока из последней предвыборной кампании, заявив, что "жахнули всех".

"Единая Россия" жахнула на этих выборах всех. Прогнозы горе-социологов и политологов [о проигрыше партии власти] рассыпались", - заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

По мнению Пронько, скорее всего, "ЕдРо" попытается создать предвыборный блок, чтобы под его прикрытием вновь "пролезть" в российский парламент.

"Однако у этой затеи весьма зыбучая почва - избиратели могут вычислить этот маневр и уже окончательно отказать единороссам в доверии", - резюмирует ведущий.