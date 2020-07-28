"Партия войны потирает руки": Отец брошенного в Донбассе солдата ВСУ публично проклял Зеленского

Журналистка Юлия Витязева отмечает, что морпех поехал в Донбасс "валить сепаров", однако был брошен боевыми товарищами и четыре дня умирал под Зайцевым. Его отец выступил на митинге против объявления перемирия и проклял Зеленского.

Скриншот: Telegram/Юлия Витязева

Отметим, что перемирие заключено после телефонного разговора Зеленского и президента России Владимира Путина. Киев в последнее время пытается продавить вопрос пересмотра Минских соглашений, чтобы получить под контроль участок российско-украинской границы до объявления особого статуса Донбасса. Москва же настаивает на беспрекословном следовании букве договора. Кремль также отказывается проводить новые встречи "нормандской четвёрки", пока Украина не выполнит взятые на себя обязательства по итогам прошлой встречи, состоявшейся в декабре.

Ситуация осложняется так называемой "Партией войны" во главе с экс-президентом Украины Петром Порошенко, которая воспринимает любой, хотя бы минимальный, прогресс в урегулировании вооружённого конфликта как "капитуляцию". В прошлый раз подконтрольные Порошенко националисты устроили "штайнмайер майдан", протестуя против реализации формулы Штайнмайера (упрощённый вариант Минских договорённостей). В этот раз поводом для протестов стало перемирие.