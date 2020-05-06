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"Парня продолжают унижать": Министра-аутсайдера путинских встреч показал Баширов

06 мая 2020, 22:10  •  114 • Политика
Марат Баширов, анализируя совещание у президента России Владимира Путина, отметил министра-аутсайдера, который снова получил нагоняй. Правда, в изложении Баширова всё выглядит ещё жёстче. "Парня продолжают унижать", - пишет эксперт.
Президент России Владимир Путин на онлайн-совещании об экономической ситуации сделал замечание министру экономического развития России Максиму Решетникову. Тот представил доклад о мерах поддержки бизнеса. В частности, сообщалось об 11 основных сферах, больше всего пострадавших от пандемии коронавируса. Решетников рассказал и о том, как собираются поддерживать малый и средний бизнес. Всего же, по словам министра, в этих сферах кризис затронул около шести миллионов человек, из них больше трёх миллионов работают на предприятиях малого и среднего бизнеса.
"Конечно, бизнес понимает ситуацию. Практически весь бизнес разработал и реализует свои планы по адаптации к новым условиям", - подчеркнул Решетников и уточнил, что бизнес ждёт мер поддержки.
После доклада Владимир Путин сделал замечание министру и попросил его углубиться в материал.
"Многое из того, что я сейчас услышал, - перечень решений, которые ранее приняты. Кое-что вы сказали о том, как эти решения работают, но не все. Я бы попросил вас повнимательнее посмотреть внутрь: как реализуются эти решения, где, сколько выдано денег, кому? Структурировать надо эту информацию. Чтобы владеть ситуацией "вживую". Я вас попрошу повнимательнее посмотреть на эти вопросы", - заявил Владимир Путин.
Политолог Марат Баширов в личном Telegram-канале "Политджойстик" отметил, что это не первая отповедь Решетникову.
"Президент "наехал" на министра Решетникова. Парня продолжают унижать на каждом публичном совещании. Да и не тянет он, никакой он не министр экономики", - подчеркнул политолог.
Впрочем, на этом совещании, как ранее добавлял Баширов, нервно было всем.

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