"Парня продолжают унижать": Министра-аутсайдера путинских встреч показал Баширов

Президент России Владимир Путин на онлайн-совещании об экономической ситуации сделал замечание министру экономического развития России Максиму Решетникову. Тот представил доклад о мерах поддержки бизнеса. В частности, сообщалось об 11 основных сферах, больше всего пострадавших от пандемии коронавируса. Решетников рассказал и о том, как собираются поддерживать малый и средний бизнес. Всего же, по словам министра, в этих сферах кризис затронул около шести миллионов человек, из них больше трёх миллионов работают на предприятиях малого и среднего бизнеса.

"Конечно, бизнес понимает ситуацию. Практически весь бизнес разработал и реализует свои планы по адаптации к новым условиям", - подчеркнул Решетников и уточнил, что бизнес ждёт мер поддержки.

После доклада Владимир Путин сделал замечание министру и попросил его углубиться в материал.

"Многое из того, что я сейчас услышал, - перечень решений, которые ранее приняты. Кое-что вы сказали о том, как эти решения работают, но не все. Я бы попросил вас повнимательнее посмотреть внутрь: как реализуются эти решения, где, сколько выдано денег, кому? Структурировать надо эту информацию. Чтобы владеть ситуацией "вживую". Я вас попрошу повнимательнее посмотреть на эти вопросы", - заявил Владимир Путин.

Политолог Марат Баширов в личном Telegram-канале "Политджойстик" отметил, что это не первая отповедь Решетникову.

"Президент "наехал" на министра Решетникова. Парня продолжают унижать на каждом публичном совещании. Да и не тянет он, никакой он не министр экономики", - подчеркнул политолог.

Впрочем, на этом совещании, как ранее добавлял Баширов, нервно было всем.