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"Паркуем где хотим": Россия приготовила НАТО "нежданчик"

19 апреля 2021, 10:20  •  342 • Политика
Политический эксперт и известный эрудит Анатолий Вассерман приоткрыл секрет "нежданчика", который Россия приготовила для НАТО у своих границ. Он напомнил, что наша страна имеет полное право перемещать войска и вооружение на своей собственной территории: "Паркуем где хотим".
Анатолий Вассерман прокомментировал слова главы Европейского командования ВС Соединённых Государств Америки Теда Уолтерса, который обеспокоен передвижениями армии России вблизи границы с Украиной. По словам Вассермана, генерал Уолтерс фактически прямым текстом угрожает нашей стране в случае, если она попытается пресечь бесчинства Украины.
Эрудит в своей публикации на сайте ren.tv указал на масштабные учения, которые Альянс намеренно и демонстративно проводит возле границы России и Украины. В них, уточнил Вассерман, принимало участие 35000 тысяч военных, 15000 пушек, танков, беспилотников, самолётов.
По мнению Вассермана, если войска НАТО всё же решатся, например, вторгнуться в Крым или Донбасс, то им сильно "не повезёт".
Нежданчик для НАТО: у нас, оказывается, сильная армия. И всего ничего — две общевойсковых армии да три десантных бригады, примерно двести тысяч человек — тоже подъехали поближе к Украине. На учения и проверку готовности.
При этом, подчеркнул Вассерман, Россия имеет полное право перемещать любые войска в любую точку собственной территории: "В России: паркуем где хотим".

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