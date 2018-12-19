"Паразитировать на имидже России никто не позволит": Сенатор оценил последствия новых провокаций Украины

Военные корабли Украины или других иностранных государств, которые будут устраивать новые провокации в Керченском проливе, будут потоплены, заявил сенатор Франц Клинцевич, подчеркнув, что "паразитировать на имидже России никто не позволит".

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал заявление секретаря национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что Украина намерена пересекать Керченский пролив с помощью нового прохода, отметив, что если украинские моряки, даже в сопровождении иностранных коллег, будут пытаться пройти через Керченский пролив не по законам российской стороны, то они неминуемо будут потоплены, передаёт телеканал "360".

По мнению сенатора, очень важно, чтобы это понимали и на Украине, и на Западе. Украинское руководство было сильно разочаровано тем, что российские пограничники не потопили военные корабли, участвовавшие в керченской провокации, сообщил Клинцевич, подчеркнув, что тем самым Россия лишила Украину оснований для новых провокаций и обоснования военного положения.

Конечно же, российское руководство переживает из-за того, что в ходе ответа на новые провокации могут пострадать украинские военные, но, по словам сенатора, "паразитировать на имидже России никто не позволит".

"Керченский пролив наш. Крым наш", - резюмировал политик, добавив, что любое нарушение закона на территории Российской Федерации будет караться.