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"Параллельная реальность": Скабееву обескуражили уловки официального Киева по "формуле Штайнмайера"

19 сентября 2019, 04:39  •  112 • Политика
Телеведущую Ольгу Скабееву буквально обескуражили уловки официального Киева по поводу своей же позиции насчет "формулы Штайнмайера". "Параллельная реальность", - отреагировала журналистка на метания украинской стороны по поводу согласия подписать документ.
Об этом Скабеева написала в своем аккаунте в твиттере. Она напомнила, что министр иностранных дел ЛНР, уполномоченный представитель республики в Контактной группе Владислав Дейнего рассказал о том, что представители Киева буквально сорвали сегодня согласование "формулы Штайнмайера". При этом позже украинские власти принялись оправдываться и заявлять об обратном.
"Дейнего из Минска: "Украинская сторона сегодня оказалась не готова подписать "формулу Штайнмайера". И следом пресс-секретарь Кучмы: "Киев не имеет принципиальных возражений по существу "формулы Штайнмайера" о местных выборах в Донбассе". Какая-то параллельная реальность", - изумилась Скабеева.
"Я не удивлен. Делают все, что бы затянуть процесс до подписания нового газового контракта и применить новый Минск как рычаг давления на РФ. На мой взгляд, надо дать 30 дней на принятие решений Киевом. Потом - признать ЛДНР, если ответа не будет. Только так!" - ответил ей комментатор @Globus_vrn.
"Они хотят нормандскую встречу, на которую повезут свой вариант в надежде, что Запад поддержит", - считает @tschitanov.
"Просто пан молчит, а холопы не знают, что делать", - посмеялся @ danik_35.
Фото: Скриншот twitter.com/OSkabeeva

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