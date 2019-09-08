"Парадоксальная ситуация": О личной проблеме Путина, связанной с жителями Тулуна, заявил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, почему президент России Владимир Путин перешел на ручное управление в вопросе отладки ситуации в Иркутской области после паводка и сильнейшего наводнения. Напомним, в понедельник на этой неделе Путин снова побывал в Тулуне, где лично говорил с пострадавшими в результате бедствия.

Свой комментарий Песков дал в эфире телеканала "Россия 1".

По словам представителя Кремля, в зоне ЧС находится лишь половина Тулуна, хотя по факту и вторая часть города живет в таких же подтопленных домах. И это "парадоксальная ситуация".

"Если идти по такой бюрократической схеме, то про вторую половину Тулуна никто говорить не будет, - объяснил Дмитрий Песков. - Потому что по закону это не положено, и такие решения может принять только президент".

В целом же, по словам Пескова, президент исходит из главного тезиса - нормального отношения к людям. И когда он видит людскую боль, отчаяние, то всегда воспринимает происходящее, как личную проблему.

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