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"Парадоксальная ситуация": О личной проблеме Путина, связанной с жителями Тулуна, заявил Песков
08 сентября 2019, 18:24 • 115 • Политика
О личной проблеме Путина, связанной с жителями Тулуна, заявил Дмитрий Песков. "Парадоксальная ситуация", - подчеркнул представитель Кремля.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, почему президент России Владимир Путин перешел на ручное управление в вопросе отладки ситуации в Иркутской области после паводка и сильнейшего наводнения. Напомним, в понедельник на этой неделе Путин снова побывал в Тулуне, где лично говорил с пострадавшими в результате бедствия.
Свой комментарий Песков дал в эфире телеканала "Россия 1".
По словам представителя Кремля, в зоне ЧС находится лишь половина Тулуна, хотя по факту и вторая часть города живет в таких же подтопленных домах. И это "парадоксальная ситуация".
"Если идти по такой бюрократической схеме, то про вторую половину Тулуна никто говорить не будет, - объяснил Дмитрий Песков. - Потому что по закону это не положено, и такие решения может принять только президент".
В целом же, по словам Пескова, президент исходит из главного тезиса - нормального отношения к людям. И когда он видит людскую боль, отчаяние, то всегда воспринимает происходящее, как личную проблему.
Досье
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали шесть. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС региона, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.
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