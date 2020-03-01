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"Парад Победы – это не по фэншуй": Поклонская высказалась об отмене на Украине празднования 9 Мая

01 марта 2020, 20:54  •  130 • Политика
Депутат Госдумы Наталья Поклонская считает, что украинские власти рушат фундамент, на котором всегда строилось государство. Отказ от празднования Дня Победы – ещё один шаг на пути отдаления от "настоящей Украины". Поклонская иронично заметила, что "парад Победы – это не по фэншуй".
Наталья Поклонская считает, что власти Украины намеренно хотят стереть память о наших предках, погибших в боях с фашистами.
"Господа руководители, вы теряете страну, вы рушите фундамент, на котором всегда стояла Украина", – написала депутат в своём Telegram-канале.
По её словам, после государственного переворота Украина всё дальше отдаляется от своих корней. Поклонская призвала опомниться.
Политик убеждена, что многие украинцы выбрали бы заграничный паспорт, так как их обычный "не сулит ничего хорошего". Она задала риторический вопрос о необходимости паспорта в стране, где уничтожают "всё самое дорогое и ценное".
"И не надо ходить на парады Победы... Ведь это же не по фэншуй нового государства!" – заявила Наталья Поклонская.

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