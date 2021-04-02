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"Пара суден пойдут ко дну - успокоятся": Жириновский хочет проучить поляков за "Северный поток - 2"

02 апреля 2021, 13:10  •  74 • Политика
Депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил проучить польских рыбаков, которые мешают российским трубоукладчикам закончить строительство "Северного потока - 2". По его словам, Балтийскому военному флоту нужно разрешить охранять инженерные суда, и когда пара рыбацких лодок пойдёт ко дну, то все сразу успокоятся.
Депутат Госдумы Владимир Жириновский в своём Telegram-канале отреагировал на новость о том, что иностранные рыболовные суда, в частности, польские, препятствуют завершению строительства "Северного потока - 2".
По мнению парламентария, решить проблему просто - нужно разрешить Балтийскому военному флоту выставить охрану инженерных судов и открывать огонь по тем, кто вопреки предупреждениям приближается к русским кораблям.
"Пара суден пойдёт ко дну - все сразу же успокоятся, никто больше им не помешает работать. Надо разок проучить этих хамов и авантюристов, другой язык они не понимают", - заключил Жириновский.

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